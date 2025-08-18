Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi có hành động cực lạ gây lo lắng, điều gì đã xảy ra?

Giang Lao
Giang Lao
18/08/2025 10:12 GMT+7

Messi đã rời sân và ra về ngay sau khi giúp Inter Miami đánh bại LA Galaxy với tỷ số 3-1 ngày 17.8. Cho đến nay, không ai biết tình hình của danh thủ này ra sao, đã tái phát chấn thương hay vì lý do gì khác.

Messi chưa đủ điều kiện để thi đấu quá 45 phút?

Theo HLV Mascherano, Messi luôn muốn thi đấu một khi cảm thấy thoải mái và đạt 100% thể lực ngay từ trận đấu với Orlando City (ngày 11.8, Inter Miami thua với tỷ số đậm 1-4). Mặc dù vậy, phải đến trận gặp LA Galaxy, ông mới đưa danh thủ này trở lại danh sách thi đấu và tung vào sân ở hiệp 2.

Messi có hành động cực lạ gây lo lắng, điều gì đã xảy ra? - Ảnh 1.

Messi vẫn chưa thật sự thoải mái khi vừa trở lại từ chấn thương

Ảnh: Reuters

Ngay khi trở lại, Messi lập tức ghi 1 bàn cực đẹp và có 1 kiến tạo bằng pha giật gót mẫu mực cho Suarez lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami trước LA Galaxy. 

Thế nhưng, một hình không xuất hiện trên truyền hình cho thấy khi trận đấu sắp kết thúc, Messi đã ra sát đường biên chờ tiếng còi hết trận vừa vang lên, và đi thẳng vào đường hầm sân. Không ai rõ lý do vì sao. Đây là hành động hiếm thấy của Messi sau mỗi trận thắng của Inter Miami. 

Trước đây, danh thủ này thường nán lại sân để chia vui cùng đồng đội, gia đình, bạn bè và các CĐV. Lần này, anh cũng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng hình ảnh chỉ được thực hiện trong phòng thay đồ.

Vì vậy, nhiều người lo lắng Messi đã bị tái phát chấn thương. Trong khi sắp tới, anh và đồng đội còn thi đấu trận rất quan trọng tại tứ kết giải Leagues Cup khi Inter Miami tiếp đối thủ rất mạnh là Tigres UANL (Mexico) lúc 7 giờ ngày 21.8.

Messi có hành động cực lạ gây lo lắng, điều gì đã xảy ra? - Ảnh 2.

Hình ảnh Messi khó chịu đã gây lo lắng

Ảnh: Reuters

"Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa gặp Messi (sau trận đấu với LA Galaxy). Chúng tôi sẽ xem cậu ấy thế nào vào ngày mai (18.8). Messi muốn thi đấu ngay ở trận gặp Orlando City. Cậu ấy thích thi đấu và hiểu rõ cơ thể mình, nhưng chúng tôi luôn nói với cậu ấy về việc cần phải nghỉ ngơi và hồi phục tốt nhất", HLV Mascherano bày tỏ và thêm rằng: "Trên thực tế, Messi vẫn chưa đạt 100% thể lực và có chút khó chịu trong trận đấu (với LA Galaxy)".

Trong 9 trận đấu gần đây ở MLS, một khi Messi khỏe mạnh ra sân thi đấu, anh đều ghi bàn và đóng góp quan trọng vào các chiến thắng của Inter Miami, với đến 14 bàn và có 6 kiến tạo. Tổng cộng, Messi hiện đã ghi đến 19 bàn và có 10 kiến tạo sau 19 trận, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới MLS 2025 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Theo nhà báo Jose Armando của Deporte Total USA, tình hình của Messi sẽ được sáng tỏ vào ngày 19.8, khi Inter Miami có cuộc họp báo trước trận tứ kết giải Leagues Cup. Tiền đạo kỳ cựu Suarez sẽ tham gia cùng HLV Mascherano dự họp báo. Trong đó, chắc chắn tình hình của Messi sẽ nhận sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông.

Tin liên quan

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại, Son Heung-min rực sáng

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại, Son Heung-min rực sáng

Sáng 17.8, hai ngôi sao hàng đầu tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Messi và Son Heung-min đều ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của đội nhà, lần lượt là Inter Miami và Los Angeles FC.

Messi lập tức trở lại trước sức nóng từ Son Heung-min, rất căng cuộc đua thương hiệu

M.U thi đấu thảm họa, thua đau Arsenal trên sân nhà: HLV Amorim phải trả giá đắt vì…

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Inter Miami SUAREZ leagues cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận