Messi có hành động cực lạ gây lo lắng, điều gì đã xảy ra?

Messi chưa đủ điều kiện để thi đấu quá 45 phút?

Theo HLV Mascherano, Messi luôn muốn thi đấu một khi cảm thấy thoải mái và đạt 100% thể lực ngay từ trận đấu với Orlando City (ngày 11.8, Inter Miami thua với tỷ số đậm 1-4). Mặc dù vậy, phải đến trận gặp LA Galaxy, ông mới đưa danh thủ này trở lại danh sách thi đấu và tung vào sân ở hiệp 2.

Messi vẫn chưa thật sự thoải mái khi vừa trở lại từ chấn thương Ảnh: Reuters

Ngay khi trở lại, Messi lập tức ghi 1 bàn cực đẹp và có 1 kiến tạo bằng pha giật gót mẫu mực cho Suarez lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami trước LA Galaxy.

Thế nhưng, một hình không xuất hiện trên truyền hình cho thấy khi trận đấu sắp kết thúc, Messi đã ra sát đường biên chờ tiếng còi hết trận vừa vang lên, và đi thẳng vào đường hầm sân. Không ai rõ lý do vì sao. Đây là hành động hiếm thấy của Messi sau mỗi trận thắng của Inter Miami.

Trước đây, danh thủ này thường nán lại sân để chia vui cùng đồng đội, gia đình, bạn bè và các CĐV. Lần này, anh cũng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng hình ảnh chỉ được thực hiện trong phòng thay đồ.

Vì vậy, nhiều người lo lắng Messi đã bị tái phát chấn thương. Trong khi sắp tới, anh và đồng đội còn thi đấu trận rất quan trọng tại tứ kết giải Leagues Cup khi Inter Miami tiếp đối thủ rất mạnh là Tigres UANL (Mexico) lúc 7 giờ ngày 21.8.

Hình ảnh Messi khó chịu đã gây lo lắng Ảnh: Reuters

"Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa gặp Messi (sau trận đấu với LA Galaxy). Chúng tôi sẽ xem cậu ấy thế nào vào ngày mai (18.8). Messi muốn thi đấu ngay ở trận gặp Orlando City. Cậu ấy thích thi đấu và hiểu rõ cơ thể mình, nhưng chúng tôi luôn nói với cậu ấy về việc cần phải nghỉ ngơi và hồi phục tốt nhất", HLV Mascherano bày tỏ và thêm rằng: "Trên thực tế, Messi vẫn chưa đạt 100% thể lực và có chút khó chịu trong trận đấu (với LA Galaxy)".

Trong 9 trận đấu gần đây ở MLS, một khi Messi khỏe mạnh ra sân thi đấu, anh đều ghi bàn và đóng góp quan trọng vào các chiến thắng của Inter Miami, với đến 14 bàn và có 6 kiến tạo. Tổng cộng, Messi hiện đã ghi đến 19 bàn và có 10 kiến tạo sau 19 trận, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới MLS 2025 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Theo nhà báo Jose Armando của Deporte Total USA, tình hình của Messi sẽ được sáng tỏ vào ngày 19.8, khi Inter Miami có cuộc họp báo trước trận tứ kết giải Leagues Cup. Tiền đạo kỳ cựu Suarez sẽ tham gia cùng HLV Mascherano dự họp báo. Trong đó, chắc chắn tình hình của Messi sẽ nhận sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông.