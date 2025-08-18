M.U thi đấu thảm họa, thua đau Arsenal trên sân nhà: HLV Amorim phải trả giá đắt

M.U ra sân với nhân sự khó hiểu

Sau mùa giải thất vọng khi chỉ xếp hạng 15 mùa giải trước M.U đầu tư mạnh mẽ ở thị trường hè 2025. “Quỷ đỏ” bỏ ra hơn 200 triệu bảng, mang về 3 tân binh gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Šeško nhằm nâng cấp hàng công. Trước trận gặp Arsenal, HLV Ruben Amorim tự tin khẳng định đội bóng của ông sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, quyết tâm giành chiến thắng để chào mùa giải mới. Dù vậy, trong danh sách ra sân của M.U, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi loại Rasmus Højlund và cất luôn tiền đạo cắm duy nhất là Benjamin Šeško trên ghế dự bị. Ngoài ra, ở hàng thủ, thủ thành Onana cũng không được đăng ký dù hoàn toàn khỏe mạnh.

Riccardo Calafiori (số 33) chớp thời cơ sau sai lầm của thủ thành M.U, ghi bàn mở tỷ số ẢNH: REUTERS

HLV Ruben Amorim thất vọng ngoài đường biên ẢNH: REUTERS

Nhưng chỉ sau hiệp 1, HLV Ruben Amorim đã liên tục bày tỏ thất vọng, ôm đầu ngoài đường biên. Cũng giống điểm yếu ở mùa giải trước, hàng thủ đội chủ sân Old Trafford mắc sai lầm, giúp Arsenal dẫn trước 1-0 ở phút 13 với pha đánh đầu cận thành của Riccardo Calafiori. Đáng nói hơn, Altay Bayındır - thủ thành được lựa chọn thay Onana chính là người đã mắc sai lầm trong bàn thua này với cú đấm bóng không thể nghiệp dư hơn.

Trên hàng công, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha phần nào khiến CĐV M.U hài lòng khi có nhiều tình huống xử lý tự tin. Bộ đôi này góp phần giúp M.U có đến 10 cú sút trong hiệp 1, gấp đôi so với Arsenal. Đáng tiếc, việc không có tiền đạo mục tiêu trên sân đã khiến M.U thiếu đi điểm chạm cuối cùng và bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối thủ.

Bryan Mbeumo (áo đỏ) là điểm sáng trong lối chơi của M.U ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, M.U thực hiện nhiều sự thay đổi và vẫn nắm thế chủ động. Phút 63, tiền đạo được chờ đợi Benjamin Šeško cũng được HLV Ruben Amorim trao cơ hội. Nửa đỏ thành Manchester thi đấu khởi sắc, ép sân hoàn toàn so với Arsenal. M.U kiểm soát bóng gần 70%, có thêm 8 cú sút nhưng vẫn không thể ghi bàn. Ở các phút 69 và 73, Bryan Mbeumo có 2 cơ hội rõ rệt nhưng những cú sút của tiền đạo người Cameroon đều không thể thắng được thủ thành David Raya.

Khoảng 10 phút cuối trận, sức ép M.U tạo ra lên phần sân Arsenal càng lớn hơn. Đội chủ nhà thực hiện nhiều quả tạt bóng bổng, tận dụng khả năng không chiến của Benjamin Šeško hay Harry Maguire. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức tốt của Arsenal, “Quỷ đỏ” bế tắc và chấp nhận thua trận 0-1.

Arsenal khiến M.U nếm trải thất bại ngay ở vòng 1 ẢNH: REUTERS

Thua đau 0-1, M.U rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 2, thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ làm khách trên sân của Fulham (24.8). Bên kia chiến tuyến, Arsenal có 3 điểm, leo lên vị trí thứ 6 và sẽ đối đầu Leeds United ở trận tiếp theo.

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, dù tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Chelsea không thể tận dụng, phải hòa 0-0 với Crystal Palace.



