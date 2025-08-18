Đội tuyển Indonesia tiếp tục nhận cú sốc, Iraq muốn hạ Thái Lan ở King's Cup

Indonesia quan sát chặt chẽ đội Iraq tại King's Cup ở Thái Lan

Đội tuyển Indonesia và Iraq nằm cùng bảng B tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, ngoài ra còn có đội chủ nhà Ả Rập Xết Út (thi đấu từ ngày 8 đến 14.10 tới).

Cả 3 đội sẽ quyết đấu để tranh vị trí nhất bảng, giành chiếc vé quý giá tham dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau. Ở bảng A là các đội Qatar, UAE và Oman tranh chiếc vé còn lại. 2 đội xếp nhì hai bảng sẽ đấu play-off (2 lượt), tranh suất vào vòng play-off Liên lục địa (6 đội) để tranh 2 chiếc vé vớt vào tháng 3.2026.

HLV Kluivert (bìa phải) đối mặt nhiều thử thách ở đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Bắt đầu từ kỳ FIFA Days tháng 9 tới đây, các đội tuyển này sẽ chính thức bước vào quá trình chuẩn bị. Mặc dù vậy, đội tuyển Indonesia, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đang tranh vé dự World Cup 2026, đã liên tiếp phải nhận nhiều tin tức không vui về lực lượng cầu thủ.

Đầu tiên là tiền đạo số 1 gốc Hà Lan, Ole Romeny dính chấn thương nặng phải phẫu thuật hồi tháng 6, đến nay chưa rõ thời gian trở lại. Tiền đạo bản địa xuất sắc nhất là Marselino Ferdinan, gần đây cũng được trông thấy đã trở về Indonesia, không rõ lý do vì sao chưa góp mặt thi đấu cho CLB Oxford United ở giải hạng nhất nước Anh (đã khởi tranh được 2 vòng), theo CNN Indonesia.

Tình hình còn trở nên rắc rối hơn cho HLV Kluivert của đội tuyển Indonesia, khi mới đây trung vệ Kevin Diks (cũng gốc Hà Lan) có trận ra mắt cho Borussia Monchengladbach tại vòng 1 Cúp nước Đức đã dính ngay chấn thương. Kevin Diks được rút ra nghỉ chỉ sau hiệp 1, hiện vẫn chưa rõ khi nào cầu thủ 28 tuổi này sẽ hồi phục để trở lại thi đấu, trong khi giải Bundesliga (Đức) sắp khởi tranh ngày 24.8 tới.

Mặc dù vậy, một vài tin tức tích cực cũng đến với đội tuyển Indonesia, khi số cầu thủ nhập tịch khác đã ra sân thi đấu ở mùa giải mới cùng các CLB. Như tiền đạo Ragnar Oratmangoen đã ra sân cùng CLB FCV Dender (Bỉ) sau thời gian bị bệnh. Hậu vệ Dean James cũng góp mặt với CLB Go Ahead Eagles trong trận đấu với Ajax Amsterdam tại giải VĐQG Hà Lan.

Tương tự là hậu vệ Justin Hubner cũng ra sân ngay từ đầu cho CLB mới đầu quân Fortuna Sittard (Hà Lan) trong trận đấu trên sân khách với NAC Breda. Ngoài ra, tiền vệ đa năng Nathan Tjoe-A-On cũng đã có trận ra mắt cho Willem II trước FC Eindhoven, theo CNN Indonesia. Nhưng hậu vệ Mees Hilgers không có tên trong đội hình FC Twente gặp PSV Eindhoven tại giải VĐQG Hà Lan.

Đội tuyển Indonesia nhận nhiều kỳ vọng tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng đang gặp không ít khó khăn Ảnh: Reuters

Tại Đông Nam Á, hậu vệ Asnawi Mangkualam vào sân thay người trong trận đấu giữa Port FC và Ayutthaya United tại giải Thai League 1 (Thái Lan). Hậu vệ Pratama Arhan cũng góp mặt thi đấu cho Bangkok United với trận gặp đội Rayong FC.

Đội tuyển Indonesia đã lên lịch tập trung vào đầu tháng 9, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Kuwait ngày 5.9 và Li Băng ngày 8.9 đều tại TP.Surabaya, để chuẩn bị cho các trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (tháng 10).

Cùng thời điểm này, đối thủ của Indonesia là đội tuyển Iraq tham dự giải King's Cup tại Thái Lan với đội hình mạnh nhất, theo tuyên bố của HLV người Úc, Graham Arnold.

Ông Graham Arnold khẳng định, đội Iraq sẽ gọi thêm ngôi sao 18 tuổi đang khoác áo đội trẻ Bayern Munich là Jussef Nasrawe về để tăng cường vào đội hình dự King's Cup và vòng loại World Cup 2026.

Ngoài ra, nhà cầm quân 62 tuổi này cũng tiết lộ, đã chia 3 nhóm gồm các trợ lý của mình đến nhiều nơi có các cầu thủ Iraq thi đấu, để theo dõi và lên danh sách triệu tập trong thời gian tới đây. Mục tiêu của ông Graham Arnold là cùng đội Iraq vô địch King's Cup, với nhiều khả năng sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết ngày 7.9. Trước đó, Iraq gặp đội Hồng Kông ngày 4.9, còn Thái Lan gặp đội Fiji.

Theo CNN Indonesia, tại giải King's Cup, chắc chắn sẽ có nhiều thành viên ban huấn luyện đội tuyển nước này đến theo dõi và quan sát kỹ đội Iraq thi đấu, nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10.