* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ÚC - MYANMAR

Lần thứ hai chạm trán tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, U.23 Úc sẽ đòi được "món nợ" ở vòng bảng hay Myanmar sẽ lên ngôi hậu khu vực?

Sau thất bại trước Myanmar ở vòng bảng, U.23 Úc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dưới sự chỉ đạo của HLV Joe Palatsides, đội bóng xứ chuột túi đã cải thiện đáng kể lối chơi và đạt được kết quả ấn tượng trong các trận đấu tiếp theo. U.23 Úc sở hữu lối chơi kiểm soát bóng mạnh mẽ, với khả năng tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn.

Đội tuyển U.23 Úc (áo đen) tiến bộ rõ rệt sau trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, U.23 Úc cũng có điểm yếu khi phải đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh như Myanmar. Việc phải chịu áp lực từ hàng phòng ngự kiên cố có thể khiến các cầu thủ Úc gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Dù vậy, chiến thắng trước Việt Nam - chủ nhà, trước hơn 16.000 khán giả, đã giúp đội Úc có thêm sự tự tin và sự quyết tâm lớn cho trận chung kết.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro, Myanmar không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng các cơ hội tấn công. Sự ổn định của hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh là điểm mạnh của đội bóng này.

Nhận định chung kết AFF Cup nữ: Ngôi hậu có ở lại Đông Nam Á?

Đội nữ Myanmar sở hữu một tập thể cầu thủ trẻ trung ẢNH: MFF

Tiền đạo Win Theingi Tun, với 7 bàn thắng tại giải, chính là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Uki Tetsuro vẫn nhấn mạnh rằng chiến thắng của toàn đội quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Cầu thủ Khin Marlar Tun không giấu được sự háo hức: “Chức vô địch sẽ là nguồn động lực to lớn cho bóng đá nữ Myanmar và thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ tập trung và chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn



Điểm hạn chế của Myanmar có thể là thể hình và sự thiếu hụt chiều sâu đội hình khi họ phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi đa dạng và tốc độ cao như U.23 Úc. Hơn nữa, nếu không thể kiểm soát được lối chơi của đối phương, Myanmar có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thế trận và ghi bàn.