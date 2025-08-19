Trận tranh HCĐ AFF Cup 2025 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan

C HỜ DUYÊN GHI BÀN CỦA H UỲNH N HƯ

Trong lần chạm trán ở lượt cuối vòng bảng ngày 12.8, đội tuyển nữ VN đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0. Trận thắng đó không chỉ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng A, mà một lần nữa cho thấy khoảng cách kinh nghiệm giữa hai đội. Đội bóng sao vàng hiện sở hữu nhiều trụ cột dày dạn trận mạc quốc tế ở tất cả các tuyến. Trong khi đó, Thái Lan vốn đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Sức trẻ giúp đội bóng xứ sở chùa vàng chơi nhiệt huyết và giàu năng lượng. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm khiến họ dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Trong trận thua VN vòng bảng, Thái Lan bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ và thường xử lý thiếu bình tĩnh ở khu trung tuyến.

Huỳnh Như (9) rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan ở những trận quan trọng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù vậy, trận tranh hạng ba sẽ không dễ dàng cho đội chủ nhà. HLV Futoshi Ikeda và các học trò chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi của VN. Thế trận giằng co được dự báo sẽ xuất hiện, khi cả hai đội đều nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau. VN nhiều khả năng tiếp tục chơi kiểm soát, dựa vào sự ăn ý của các cựu binh để duy trì nhịp độ trận đấu. Thái Lan có thể chọn cách pressing tầm trung và tìm cơ hội phản công dựa vào sự nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ.

Trận chiến quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam

Với một trận đấu cân bằng và nhiều toan tính, kịch bản ít bàn thắng rất dễ xảy ra. Trong bối cảnh đó, sự lạnh lùng và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể trở thành yếu tố định đoạt thành bại. Và lúc này, người hâm mộ đang chờ đợi vào Huỳnh Như. Tiền đạo kỳ cựu từng cho thấy cô rất có duyên với mành lưới Thái Lan trong các trận đánh lớn. Ở chung kết AFF Cup nữ 2019 và SEA Games 31 năm 2022, chân sút sinh năm 1991 đều là người ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 để giúp đội tuyển nữ VN đăng quang. Ở tuổi 34, Huỳnh Như không thể càn lướt như trước, nhưng những phẩm chất kỹ thuật của cô chưa hề mai một.

Kể từ đầu giải AFF Cup nữ 2025, Huỳnh Như vẫn chưa một lần lập công, mà chủ yếu tham gia kiến tạo. Trận tranh hạng ba là cơ hội để chân sút này khẳng định mạnh mẽ hơn giá trị của mình.

Đội tuyển nữ Ú C LỢI HẠI HƠN SO VỚI VÒNG BẢNG

Trận tranh chức vô địch AFF Cup nữ 2025 cũng là màn tái đấu giữa đội tuyển nữ Myanmar và Úc. Myanmar đã viết nên hành trình ấn tượng khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, và đặc biệt là màn ngược dòng đánh bại Thái Lan 2-1 ở bán kết. Myanmar cho thấy sự thực dụng, biết cách phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội, trong đó nổi bật là tiền đạo đội trưởng Win Theingi Tun, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải. Chân sút đang sở hữu 7 bàn thắng này sẽ tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của Myanmar ở chung kết.

Trận chung kết đáng mong chờ

Trong khi đó, đội Úc khởi đầu giải đấu bằng thất bại bất ngờ trước chính Myanmar. Nhưng sau đó, Úc càng chơi càng hay và giành vé vào bán kết đầy kịch tính, trước khi đánh bại VN 2-1 tại bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Joe Palatsides, đội Úc chơi kỷ luật, pressing mạnh mẽ và có nền tảng thể lực, thể hình tốt so với mặt bằng chung của nền bóng đá ở các nước Đông Nam Á. Úc đang thể hiện quyết tâm lớn để "đòi nợ" trước Myanmar.