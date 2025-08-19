Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trận tranh HCĐ AFF Cup 2025 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/08/2025 00:00 GMT+7

16 giờ 30 hôm nay 19.8, đội tuyển nữ VN tái đấu với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan ở trận tranh HCĐ giải bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025. Trong khi đó, Myanmar và Úc sẽ chiến đấu vì danh hiệu vô địch lúc 20 giờ cùng ngày. Hai trận đều diễn ra tại sân Lạch Tray, được tường thuật trực tuyến trên thanhnien.vn.

CHỜ DUYÊN GHI BÀN CỦA HUỲNH N

Trong lần chạm trán ở lượt cuối vòng bảng ngày 12.8, đội tuyển nữ VN đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0. Trận thắng đó không chỉ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng A, mà một lần nữa cho thấy khoảng cách kinh nghiệm giữa hai đội. Đội bóng sao vàng hiện sở hữu nhiều trụ cột dày dạn trận mạc quốc tế ở tất cả các tuyến. Trong khi đó, Thái Lan vốn đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Sức trẻ giúp đội bóng xứ sở chùa vàng chơi nhiệt huyết và giàu năng lượng. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm khiến họ dễ bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Trong trận thua VN vòng bảng, Thái Lan bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ và thường xử lý thiếu bình tĩnh ở khu trung tuyến.

Trận tranh HCĐ AFF Cup 2025 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan- Ảnh 1.

Huỳnh Như (9) rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan ở những trận quan trọng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù vậy, trận tranh hạng ba sẽ không dễ dàng cho đội chủ nhà. HLV Futoshi Ikeda và các học trò chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi của VN. Thế trận giằng co được dự báo sẽ xuất hiện, khi cả hai đội đều nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau. VN nhiều khả năng tiếp tục chơi kiểm soát, dựa vào sự ăn ý của các cựu binh để duy trì nhịp độ trận đấu. Thái Lan có thể chọn cách pressing tầm trung và tìm cơ hội phản công dựa vào sự nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ.

Trận tranh HCĐ AFF Cup 2025 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan- Ảnh 2.

Trận chiến quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam

Với một trận đấu cân bằng và nhiều toan tính, kịch bản ít bàn thắng rất dễ xảy ra. Trong bối cảnh đó, sự lạnh lùng và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể trở thành yếu tố định đoạt thành bại. Và lúc này, người hâm mộ đang chờ đợi vào Huỳnh Như. Tiền đạo kỳ cựu từng cho thấy cô rất có duyên với mành lưới Thái Lan trong các trận đánh lớn. Ở chung kết AFF Cup nữ 2019 và SEA Games 31 năm 2022, chân sút sinh năm 1991 đều là người ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 để giúp đội tuyển nữ VN đăng quang. Ở tuổi 34, Huỳnh Như không thể càn lướt như trước, nhưng những phẩm chất kỹ thuật của cô chưa hề mai một.

Kể từ đầu giải AFF Cup nữ 2025, Huỳnh Như vẫn chưa một lần lập công, mà chủ yếu tham gia kiến tạo. Trận tranh hạng ba là cơ hội để chân sút này khẳng định mạnh mẽ hơn giá trị của mình.

Đội tuyển nữ ÚC LỢI HẠI HƠN SO VỚI VÒNG BẢNG

Trận tranh chức vô địch AFF Cup nữ 2025 cũng là màn tái đấu giữa đội tuyển nữ Myanmar và Úc. Myanmar đã viết nên hành trình ấn tượng khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, và đặc biệt là màn ngược dòng đánh bại Thái Lan 2-1 ở bán kết. Myanmar cho thấy sự thực dụng, biết cách phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội, trong đó nổi bật là tiền đạo đội trưởng Win Theingi Tun, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải. Chân sút đang sở hữu 7 bàn thắng này sẽ tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của Myanmar ở chung kết.

Trận tranh HCĐ AFF Cup 2025 hôm nay: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan- Ảnh 3.

Trận chung kết đáng mong chờ

Trong khi đó, đội Úc khởi đầu giải đấu bằng thất bại bất ngờ trước chính Myanmar. Nhưng sau đó, Úc càng chơi càng hay và giành vé vào bán kết đầy kịch tính, trước khi đánh bại VN 2-1 tại bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Joe Palatsides, đội Úc chơi kỷ luật, pressing mạnh mẽ và có nền tảng thể lực, thể hình tốt so với mặt bằng chung của nền bóng đá ở các nước Đông Nam Á. Úc đang thể hiện quyết tâm lớn để "đòi nợ" trước Myanmar. 

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam cần kiên trì mục tiêu trẻ hóa

Đội tuyển nữ Việt Nam cần kiên trì mục tiêu trẻ hóa

Thất bại 1-2 trước Úc cho thấy đội tuyển nữ VN cần nhanh chóng tiến tới cuộc chuyển giao lực lượng, để lứa trẻ mang đến sức sống mới cho đội hình đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Chung kết AFF Cup nữ: Úc trả nợ cũ hay Myanmar lên ngôi hậu, khẩu chiến trước giờ G

HLV Mai Đức Chung xúc động trước tình cảm của Thủ tướng: Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển nữ VN AFF Cup 2025 hlv mai đức chung Thái Lan đội tuyển nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận