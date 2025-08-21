Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam cần bổ sung ngay cầu thủ Việt kiều

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
21/08/2025 00:00 GMT+7

Tấm HCĐ AFF Cup 2025 chỉ ra sự thật của bức tranh lớn hơn, rằng đội tuyển nữ VN cần nâng cấp bằng nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng cho sân chơi như World Cup.

ĐANG BỎ PHÍ NGUỒN LỰC

Đội tuyển nữ VN khép lại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025) với tấm HCĐ, có 2 chiến thắng trước Thái Lan và thua Úc ở bán kết. Kết quả này cho thấy bóng đá nữ VN vẫn rất mạnh ở khu vực với 4 HCV SEA Games liên tiếp. Nhưng nhìn xa hơn, thất bại trước đội U.23 Úc cho thấy chúng ta vẫn thua kém nhiều về thể hình, thể lực, dinh dưỡng, tập luyện… so với các đội mạnh châu lục. Hai mươi năm sau khi hội nhập với bóng đá quốc tế, nếu bóng đá nam đang cải thiện sức vóc với nhiều cầu thủ đạt mốc chiều cao từ 1,8 m trở lên thì bóng đá nữ hầu như vẫn giậm chân tại chỗ. Nguyên nhân này đến từ việc phần lớn đầu vào bóng đá nữ từ vùng sâu vùng xa, nhiều cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn nên các em không được chú trọng dinh dưỡng để phát triển thể chất…

Đội tuyển nữ Việt Nam cần bổ sung ngay cầu thủ Việt kiều- Ảnh 1.

Lê Chelsea (trái) thi đấu nổi bật cho CLB nữ TP.HCM nhưng chưa thể khoác áo đội tuyển nữ VN

Ảnh: Minh Tú

Từ cách đây hơn 10 năm, trong vai trò Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT Việt Nam), HLV Mai Đức Chung từng sang châu Âu và nhận ra tiềm năng rất lớn của nguồn cầu thủ Việt kiều. Nhờ ông, bóng đá VN đã tiếp nhận Mạc Hồng Quân, anh em nhà Patrick Lê Giang… Bản thân nhà cầm quân lão luyện này cũng từng chứng kiến những cầu thủ nữ Việt kiều chơi bóng tại CH Czech nhưng vẫn chưa thể thấy họ khoác áo đội tuyển nữ VN. "Tôi từng sang châu Âu xem các cầu thủ Việt kiều thi đấu, thấy lực lượng này rất dồi dào. Ngay từ chục năm trước, tôi đã nói về việc tận dụng nguồn tài nguyên cầu thủ Việt kiều nhưng VN vẫn còn khó khăn trong chuyển đổi, phần lớn dựa vào nỗ lực của gia đình nên chưa hiệu quả. Thật tiếc khi đội tuyển nữ VN đến lúc này vẫn còn bỏ phí nguồn lực cầu thủ Việt kiều", ông tiếc nuối.

CHỦ ĐỘNG "TRẢI THẢM ĐỎ" 

Tinh thần màu cờ sắc áo, ý chí thép và lòng quả cảm đã giúp đội tuyển nữ VN làm nên kỳ tích để tham dự World Cup 2023. Tuy nhiên, những điều đó là chưa đủ nếu muốn vươn cao ở đấu trường châu lục và thế giới. Và cách nhanh nhất để thu hẹp trình độ chính là nguồn cầu thủ Việt kiều. Chúng ta đã chứng kiến bộ đôi Lê Chelsea, Tôn Thất Ashley Trâm Anh chơi rất hay, giúp CLB nữ TP.HCM vào bán kết AFC Champions League 2024 - 2025. Lê Chelsea còn có người em gái Lê Kyah cũng phát triển từ hệ thống bóng đá học đường Mỹ và chơi cho các đội bóng trường ĐH xứ cờ hoa. Ngoài ra, còn những cái tên như Đinh Kim Thanh (Kim Dinh Thanhova, sinh năm 2003, có bố người Việt) từng chơi cho U.19 CH Czech; Linda Phạm (sinh năm 2006, Hà Lan, có bố mẹ đều là người Việt) từng tập cùng đội U.20 VN… Thống kê sơ bộ có hơn 20 cầu thủ nữ gốc Việt sinh từ năm 2000 trở về sau đang chơi bóng ở Mỹ, Úc và châu Âu.

Đến lúc này, khó khăn lớn nhất để thể thao VN thu hút nhân tài Việt kiều là quy định về điều kiện thường trú dài hạn ở VN đã được nới lỏng, nhưng tài chính vẫn là rào cản. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Sau bóng đá nam, bóng đá nữ cần phải chủ động khai thác VĐV ở nước ngoài có trình độ, thể hình, sức vóc tốt về phục vụ Tổ quốc. Nguồn VĐV nước ngoài của mình rất nhiều, nhưng muốn thu hút họ về phải giải được câu hỏi chế độ sẽ như thế nào? Như trường hợp Lê Chelsea về đá cho CLB nữ TP.HCM trong 1 tháng thì được, chứ muốn ở lại lâu dài thì mức lương mỗi năm, nhà ở, đi lại… chúng ta có đáp ứng được không để họ an tâm cống hiến? Nếu có hướng dẫn chi tiết rộng rãi về nới lỏng quy định nhập tịch, cộng thêm vận động được các nguồn lực thu hút thành công những cầu thủ Việt kiều chất lượng, đội tuyển nữ VN sẽ có thể tự tin hướng đến Asian Cup 2026 với mục tiêu góp mặt ở World Cup 2027". t

