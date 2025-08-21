Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Việt Nam thắng đậm Campuchia 5-0 ở trận mở màn U.16 nữ Đông Nam Á

Thu Bồn
Thu Bồn
21/08/2025 21:53 GMT+7

Chiều 21.8 tại thành phố Surakarta (Indonesia), đội tuyển U.16 nữ Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại bảng B giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025 khi vượt qua U.16 nữ Campuchia với tỷ số đậm 5-0.

HLV trưởng Okiyama Masahiko tung đội hình 4-2-3-1 với trang phục đỏ truyền thống. Ngay phút thứ 6, từ pha đá phạt của Nguyễn Thị Linh Chi (9), thủ môn Sokhim Khann của Campuchia bắt trượt bóng, giúp Việt Nam mở tỷ số 1-0.

Việt Nam thắng đậm Campuchia 5-0 ở trận mở màn U.16 nữ Đông Nam Á- Ảnh 1.

U.16 nữ Việt Nam ra quân thắng lợi

Ảnh: vff

Đến phút 40, Nguyễn Thị Minh Anh (10) đi bóng tốc độ ở trung lộ, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Bước sang hiệp 2, U.16 nữ Việt Nam có nhiều sự thay đổi nhân sự nhưng vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 75, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Phan Thị Thu Phương (7) ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Năm phút sau, Minh Anh tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng vượt qua hậu vệ và thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 4-0.

Việt Nam thắng đậm Campuchia 5-0 ở trận mở màn U.16 nữ Đông Nam Á- Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng

Ảnh: vff

Việt Nam thắng đậm Campuchia 5-0 ở trận mở màn U.16 nữ Đông Nam Á- Ảnh 3.

U.16 nữ Campuchia

Ảnh: vff

Đây là khởi đầu thuận lợi cho U.16 nữ Việt Nam trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo tại bảng B.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.16 nữ việt nam
