Thể thao Bóng đá Việt Nam

Màn ra mắt trong mơ của Việt kiều Damian Vũ Thanh An

Hồng Nam
Hồng Nam
23/08/2025 06:00 GMT+7

Tiền vệ Damian Vũ Thanh An đã ghi bàn đầu tiên ở V-League, khi lập công trong chiến thắng 3-0 của Thể Công Viettel trước CLB Công an TP.HCM ở trận đấu vòng 2 V-League 2025 - 2026.

Damian Vũ Thanh An là ai?

CLB Công an TP.HCM đã nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2025 - 2026, khi thua 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 trên sân Hàng Đẫy tối 22.8 (trong đó có 1 bàn thắng của Damian Vũ Thanh An).

Đó là trận thua hoàn toàn "tâm phục khẩu phục" của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Xuyên suốt trận đấu, CLB Công an TP.HCM không thể tạo ra áp lực. Đội khách chịu trận trước sức ép của chủ nhà. Với hàng tiền vệ và tiền đạo vượt trội, Thể Công Viettel nắm quyền kiểm soát thế trận, rồi đánh bại đối thủ nhờ các bàn thắng của Pedro Henrique, Damian Vũ Thanh An và Lucao.

Trong đó, pha lập công của Thanh An là bất ngờ lớn. Cầu thủ mang hai dòng máu VN - Ba Lan chỉ mới có mùa đầu ở V-League, trong màu áo đội bóng cạnh tranh gắt gao về cả nội lẫn ngoại binh như Thể Công Viettel. Thanh An có tốc độ, kỹ thuật và sức trẻ (22 tuổi), nhưng còn lạ lẫm với môi trường VN, cũng như cần thêm sức mạnh để trụ lại giải đấu mà người thầy của anh là HLV Velizar Popov từng đánh giá "vô cùng khốc liệt".

Màn ra mắt trong mơ của Việt kiều Damian Vũ Thanh An- Ảnh 1.

Damian Vũ Thanh An ghi bàn cho Thể Công Viettel

ẢNH: MINH TÚ

Vào sân ở nửa sau hiệp 2, Damian Vũ Thanh An nhanh chóng để lại dấu ấn khi di chuyển khôn ngoan, đón lõng tình huống phối hợp lỗi giữa Patrik Lê Giang và Hồng Phúc để sút tung lưới CLB Công an TP.HCM. Một khoảnh khắc nhận quà từ sai lầm của đối thủ, nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Thể Công Viettel có bàn nhân đôi cách biệt để dập tắt sức phản kháng của đối thủ, còn Thanh An có khởi đầu như mơ. Hiếm cầu thủ Việt kiều nào có bàn thắng sớm như tiền vệ sinh năm 2003 này, khi vừa ra sân đã có tên trên bảng tỷ số.

Damian Vũ Thanh An là một trong những hạt giống trẻ mà Thể Công Viettel đang vun trồng. Với HLV thích phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới như Popov, sở hữu những cầu thủ như Thanh An không khác nào "báu vật". Dưới bàn tay huấn luyện kỷ luật và khắc nghiệt, cầu thủ Việt kiều Damian Vũ Thanh An cùng các tài năng trẻ của Thể Công Viettel hứa hẹn còn tiến bộ.

Bên cạnh Thanh An, trung vệ Việt kiều Kyle Colonna cũng chơi hay ở trận thắng CLB Công an TP.HCM. Cựu cầu thủ Hà Nội là phương án thay thế trung vệ Thanh Bình (dính chấn thương) và anh đã không khiến HLV Popov phải thất vọng. Xuyên suốt 90 phút, Colonna cùng Bùi Tiến Dũng đã phong tỏa hàng công toàn sao của CLB Công an TP.HCM. Đội khách chỉ dứt điểm vỏn vẹn 3 lần trong cả trận, khi các tiền đạo hầu như không thể vượt qua "bức tường" Colonna.

Mùa trước, cầu thủ mang hai dòng máu VN - Mỹ không chiếm được chỗ đứng ở CLB Hà Nội, khi Thành Chung, Duy Mạnh chơi chắc chắn, còn Colonna khi ấy cũng chỉ mới đá V-League mùa đầu. Song, khi đã quen với điều kiện sống, khí hậu VN, cũng như có sự tự tin từ những trận đấu tốt, Kyle Colonna vẫn là nhân tố tiềm năng với lối chơi thông minh, tinh tế ở hàng thủ.

Với dàn cầu thủ Việt kiều đang "vào phom", cùng sức trẻ và kinh nghiệm hòa quyện, Thể Công Viettel của HLV Velizar Popov là ứng viên vô địch đáng gờm mùa này. "Thuốc thử" cho Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội là sự ổn định, vốn ngáng đường đội bóng này ở những mùa giải trước. Với lối chơi chuyển dần từ thực dụng sang cống hiến, Thể Công Viettel sẽ rất đáng xem!

Khám phá thêm chủ đề

Damian Vũ Thanh An Việt kiều V-League Thể Công Viettel CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức
