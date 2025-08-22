Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel vụt lên tốp 1, đội của Tiến Linh đứng đâu?

V-League hấp dẫn

V-League 2025-2026 nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên với sự trình làng ấn tượng của các đội bóng mới giàu tham vọng là Công an TP.HCM, Becamex TP.HCM, Ninh Bình, PVF-CAND.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng đầu tay ở V-League 2025-2026 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẢNH: MINH HOÀNG

Ở trận đấu sớm vòng 2 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel đánh bại đội Công an TP.HCM với tỷ số 3-0. Pedro, Damian Vũ Thanh An và Lucao là 3 cầu thủ ghi bàn cho CLB Thể Công Viettel trước đội Công an TP.HCM. Kết quả này giúp Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đạt 4 điểm, tạm vươn lên chiếm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó trận thua này khiến đội Công an TP.HCM vẫn chỉ có 3 điểm, tạm xếp hạng 6.

Highlight Thể Công Viettel 3-0 CLB Công an TP.HCM: Đội bóng quân đội lên đầu BXH

Ngày mai (23.8), diễn ra 5 cặp đấu tiếp theo của vòng 2 V-League 2025-2026 hứa hẹn tạo nên xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng. Trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; trên Ninh Bình, CLB Ninh Bình gặp Thanh Hóa; trên sân Vinh, CLB SLNA gặp Nam Định; trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng gặp PVF-CAND; trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội gặp CLB HAGL.

Thách thức chờ đón CLB Thể Công Vietel ở vòng 3 V-League 2025-2026 khi chạm trán với CLB Becamex TP.HCM trong khi đó đội Công an TP.HCM sẽ gặp đội HAGL trên sân Thống Nhất. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tìm lại chiến thắng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 hôm nay (22.8):

