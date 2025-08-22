Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel vụt lên tốp 1, đội của Tiến Linh đứng đâu?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/08/2025 21:23 GMT+7

CLB Thể Công Viettel chiếm đỉnh bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau trận đấu vòng 2 diễn ra hôm nay.

V-League hấp dẫn

V-League 2025-2026 nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên với sự trình làng ấn tượng của các đội bóng mới giàu tham vọng là Công an TP.HCM, Becamex TP.HCM, Ninh Bình, PVF-CAND.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel vụt lên tốp 1, đội của Tiến Linh đứng đâu?- Ảnh 1.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng đầu tay ở V-League 2025-2026 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng

ẢNH: MINH HOÀNG

Ở trận đấu sớm vòng 2 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel đánh bại đội Công an TP.HCM với tỷ số 3-0. Pedro, Damian Vũ Thanh An và Lucao là 3 cầu thủ ghi bàn cho CLB Thể Công Viettel trước đội Công an TP.HCM. Kết quả này giúp Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đạt 4 điểm, tạm vươn lên chiếm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó trận thua này khiến đội Công an TP.HCM vẫn chỉ có 3 điểm, tạm xếp hạng 6.

Highlight Thể Công Viettel 3-0 CLB Công an TP.HCM: Đội bóng quân đội lên đầu BXH

Ngày mai (23.8), diễn ra 5 cặp đấu tiếp theo của vòng 2 V-League 2025-2026 hứa hẹn tạo nên xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng. Trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; trên Ninh Bình, CLB Ninh Bình gặp Thanh Hóa; trên sân Vinh, CLB SLNA gặp Nam Định; trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng gặp PVF-CAND; trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội gặp CLB HAGL.

Thách thức chờ đón CLB Thể Công Vietel ở vòng 3 V-League 2025-2026 khi chạm trán với CLB Becamex TP.HCM trong khi đó đội Công an TP.HCM sẽ gặp đội HAGL trên sân Thống Nhất. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tìm lại chiến thắng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 hôm nay (22.8): 

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel vụt lên tốp 1, đội của Tiến Linh đứng đâu?- Ảnh 2.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

VTV không còn trắng sóng V-League nhờ đàm phán thành công với FPT: Trận HAGL, Nam Định phát ở đâu?

VTV không còn trắng sóng V-League nhờ đàm phán thành công với FPT: Trận HAGL, Nam Định phát ở đâu?

Sau thất bại 0-3 trước CLB Becamex TP.HCM ở lượt trận đầu tiên, HAGL chuẩn bị đối diện với thử thách còn lớn hơn nữa ở lượt trận thứ 2 V-League 2025-2026, đó là Hà Nội FC. Trận đấu sẽ phát trên FPT Play.

Vòng 2 V-League: Thời cơ của CLB Nam Định, HAGL khó thoát vị trí đáy bảng?

Lịch thi đấu V-League mới nhất: HAGL đại chiến đội Hà Nội, CLB CA TP.HCM tiếp tục gây sốc?

Khám phá thêm chủ đề

V-League Thể Công Viettel Bảng xếp hạng V-League Đội Công an TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận