Lịch thi đấu V-League mới nhất: HAGL đại chiến đội Hà Nội, CLB CA TP.HCM ra Bắc

Tiến Linh đã ghi bàn trong ngày ra mắt CLB CA TP.HCM ảnh: Khả Hòa

CLB CA TP.HCM đón sao Brazil đọ sức Thể Công Viettel

CLB Công an TP.HCM (CLB CA ﻿TP﻿.HCM) đã có 3 điểm đầy cảm xúc trong ngày trở lại V-League, với chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước CLB Hà Nội trên sân Thống Nhất.

Nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đủ tỉnh táo để biết rằng chiến thắng đó vẫn có chút may mắn và sự xuất thần của cả tập thể, phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức cho đội bóng vừa được "đại tu" khẩn cấp này.

Tin vui là CLB CA TP.HCM vừa đón chào tiền đạo Brazil Raphael Schorr Utzig (sinh năm 1996, từ CLB Zira tại giải vô địch quốc gia Azerbaijan), với bản hợp kéo dài đến hết mùa giải 2025 - 2026.

Utzig (bìa phải) bên cạnh các đồng đội ngoại mới trong màu áo CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Như vậy, đại diện thành phố đã hoàn tất bộ tứ ngoại binh, ngoài Utzig (được Transfermarkt định giá 850.000 USD - hơn 25 tỉ đồng) còn có trung vệ triệu USD Matheus Felipe (Brazil), tiền đạo Noel Mbo (Anh) hộ công Endick (Malaysia).

Bộ khung ngoại binh này hứa hẹn sẽ giúp CLB CA TP.HCM trình diễn lối chơi kiểm soát bóng tốt hơn, khi Endrick và Utzig sẽ tiếp bóng đều đặn và chất lượng hơn cho Tiến Linh và Noel Mbo ở tuyến đầu.

Nhưng phía trước CLB CA TP.HCM sẽ là thách thức lớn mang tên Thể Công Viettel, đội bóng đã hòa 1-1 với nhà vô địch Siêu cúp quốc gia Công an Hà Nội ở vòng 1, trong trận so tài mở màn vòng 2 V-League 2025 - 2026.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2025 - 2026 ảnh: VPF

Làm khách trước đội bóng khát khao chiến thắng đầu tay, sở hữu đội hình chất lượng và có độ dày, ăn ý như Thể Công Viettel sẽ là phép thử quan trọng để CLB CA TP.HCM nhìn rõ thực lực và năng lực của mình vào lúc này đang ở đâu.

HAGL: Có điểm hay thua đậm?

Ở vòng 1, CLB Hà Nội đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 1-2 trước CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất - nơi họ đã từ rất lâu rồi chỉ biết thắng, chưa nếm mùi thất bại.

Trong khi đó chơi trên sân nhà nhưng HAGL đã nhận thất bại nặng nhất ở lượt thi đấu đầu tiên với tỷ số 0-3 trước Becamex TP.HCM, khi trận thủy chiến dưới cơn mưa to đã biến ngày ra mắt mặt cỏ mới của Pleiku Arena trở thành thảm họa.

Quang Kiệt và các cầu thủ HAGL sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Hàng Đẫy ảnh: Minh Trần

Việc cùng trắng tay sau vòng 1 sẽ khiến cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội với HAGL (19 giờ 15 ngày 23.8) trên sân Hàng Đẫy trở nên vô cùng hấp dẫn, nhất là khi nó diễn ra giữa 2 đội bóng vốn tồn tại quá nhiều duyên nợ.

Việc khóa 1 Học viện HAGL JMG đã không còn sẽ khiến trận đấu bớt đi một chút cảm xúc, nhưng điều đó sẽ càng thôi thúc thêm quyết tâm của Thành Chung và đồng đội quyết thắng, thậm chí tỷ số đậm trước HAGL.

Ngược lại, 1 điểm sẽ là mục tiêu hợp lý của thầy trò HLV Lê Quang Trãi, người đang cố gắng điều chỉnh đội hình xuất phát để giúp cải thiện khả năng chịu sức ép trong chuyến làm khách "khó nhằn" trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội quyết có 3 điểm đầu tiên ảnh: Khả Hòa

Kịch bản trận đấu sẽ không dễ đoán khi CLB Hà Nội sẽ phần lớn chơi áp đặt và chủ động tấn công trước hàng thủ HAGL chơi số đông và hạ thấp đội hình chờ phản công nhanh.

Ở các trận đấu còn lại, 2 đội hòa nhau vòng trước là CLB Đà Nẵng và CLB Thanh Hóa sẽ lần lượt chạm trán CLB Hà Tĩnh và Ninh Bình FC, trong khi SLNA tiếp nhà đương kim vô địch Nam Định và CLB Hải Phòng gặp PVF-CAND, tất cả đều diễn ra lúc 18 giờ ngày 23.8.

Trong trận đấu trễ nhất vòng 2, đội bóng có chiến thắng đậm nhất vòng 1 là Becamex TP.HCM sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân Gò Đậu, nơi HLV trẻ Nguyễn Anh Đức có dịp nhà cầm quân tài năng Mano Polking.