Cúp bóng chuyền Hùng Vương: Vắng Michal Kubiak, đội Công an TP.HCM lỡ cơ hội vô địch

Lịch trình của Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 có sự thay đổi, lùi 2 ngày so với dự kiến nên ngoại binh Michal Kubiak phải lên đường về nước, không thể cùng đội Công an TP.HCM thi đấu trận chung kết với đội Biên Phòng. Đây là thiếu vắng rất đáng tiếc cho đội tân binh Công an TP.HCM bởi cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan Michal Kubiak với đẳng cấp từng 2 lần vô địch thế giới là mảnh ghép quan trọng nhất của đội.

Đội Công an TP.HCM không đánh bại được Biên Phòng khi vắng mặt ngoại binh đẳng cấp Michal Kubiak, ĐỘI CÔNG AN TP.HCM

Có Michal Kubiak, đội Công an TP.HCM toàn thắng 5 trận ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, dễ dàng đánh bại Đà Nẵng ở bán kết để tiến đến chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Việc anh vắng mặt ở chung kết khiến HLV Dương Tấn Vinh phải trông chờ ở 2 ngoại binh còn lại là Julio Cesar Cardenas (Cuba) và Rendy Tamamilang (Indonesia) nhưng vẫn không thể làm nên chuyện trước dàn tuyển thủ chơi rất hay bên phía đội Biên Phòng.

Tình huống xác định bóng trong/ngoài gây tranh cãi ở trận chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 kết thúc nửa đêm về sáng nay, đội Biên Phòng với Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy vượt qua đội Công an TP.HCM sau 5 ván đấu "nghẹt thở". Thi đấu bùng nổ, các học trò HLV Trần Đình Tiến dẫn trước 2-0 với điểm số lần lượt 26/24, 25/22. Đội Công an TP.HCM tạo kịch tính khi thắng 2 ván tiếp theo với điểm số 25/19, 25/23, cân bằng tỷ số 2-2. Vào ván 5 quyết định, đội Biên Phòng thắng 15/13 và lần thứ 3 liên tiếp liên tiếp vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Ngoài danh hiệu vô địch, đội Biên Phòng còn có 2 danh hiệu cá nhân dành cho Nguyễn Ngọc Thuân (cầu thủ tấn công xuất sắc) và Đinh Văn Duy (chuyền hai xuất sắc).

Julio Cesar Cardenas (trái) không thể giúp đội Công an TP.HCM đánh bại đội Biên Phòng ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 ẢNH: ĐỘI CÔNG AN TP.HCM

Trận chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 có sự cố gây tranh cãi hơn 5 phút. Khi đội Biên Phòng dẫn điểm 19/17 ở ván 4, trọng tài xác định bóng ở ngoài sân sau pha đập bóng của cầu thủ đội Công an TP.HCM. Đội Công an TP.HCM khiếu nại (challenge) xác định xem bóng trong hay ngoài. Ban đầu công nghệ challenge xác định bóng ngoài nhưng sau đó xác định lại bóng ở trong sân gây phản ứng qua lại giữa 2 đội.