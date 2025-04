Xem trực tiếp chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương hôm nay ở đâu, kênh nào?

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở giải nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 khi đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thất thủ 1-3 trước đội Binh chủng thông tin ở trận bán kết 2 diễn ra tối qua (6.4). Do đó các cô gái Thông tin đoạt vé vào chơi trận chung kết diễn ra lúc 21 giờ hôm nay, tranh ngôi vô địch với CLB LPBank Ninh Bình.

Đội Binh chủng thông tin sẵn sàng gây sốc cho LPBank Ninh Bình sau khi lật đổ nhà đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An ẢNH: CLB BINH CHỦNG THÔNG TIN

Các học trò HLV Phạm Văn Long thiệt thòi hơn so với đối thủ LPbank Ninh Bình khi vừa trải qua trận đấu căng thẳng, tổn hao nhiều sức lực trước CLB VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội LPBank Ninh Bình được nghỉ ngơi đến 3 ngày, hứa hẹn có được thể trạng sung mãn.

Bích Tuyền cùng đội LPBank Ninh Bình được đánh giá cao hơn so với đội Binh chủng thông tin ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra hôm nay ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Xét thực lực, đội LPBank Ninh Bình được đánh giá cao hơn khi sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova. Tuy nhiên với những gì thể hiện ở trận bán kết hôm qua, đội Binh chủng thông tin sẵn sàng tạo bất ngờ. Sức mạnh của đội Binh chủng thông tin đến từ khả năng chơi bùng nổ của Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương và ngoại binh Andrea Mitrovic (Canada) bên cạnh sự hỗ trợ phòng ngự hay của libero Lưu Thị Ly Ly. Nếu giữ được trạng thái thi đấu như ở trận bán kết, đội Binh chủng thông tin hứa hẹn làm nên chuyện. Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết Cúp bóng chuyền Hoa Lư hồi tháng 2.2025, đội LPbank Ninh Bình giành chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước đội Binh chủng thông tin để lên ngôi vô địch.



Trận chung kết nội dung nữ của Cúp bóng chuyền Hùng Vương giữa CLB LPbank Ninh Bình với đội Binh chủng thông tin diễn ra lúc 21 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như ON Sports, ứng dụng ON và ON Plus (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-1,VTVcab3_HD.html).