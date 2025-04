Lịch thi đấu bán kết mới nhất: ‘Chung kết trong mơ’ ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương?

Bích Tuyền hẹn tái đấu Thanh Thúy

Ở giải nữ, với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova cùng dàn tuyển thủ Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, CLB LPBank Ninh Bình đã lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương, sau chiến thắng trước CLB Ngân hàng Công thương. Trước đó, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng thi đấu ấn tượng ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi toàn thắng 5 trận, trong đó có trận đánh bại ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An.

Đối thủ của CLB LPBank Ninh Bình ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa CLB VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin diễn ra ngày mai (6.4). Ở lần chạm trán gần đây nhất (ngày 31.3), đội VTV Bình Điền Long An đã đánh bại các cô gái Binh chủng Thông tin. Lần này, đội bóng đến từ Long An bổ sung thêm ngoại binh người Cuba Lianet Garcia Anglada nên sức mạnh tăng lên đáng kể. Với 2 ngoại binh cùng dàn nội binh hàng đầu bóng chuyền nữ VN như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, CLB VTV Bình Điền Long An được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Dù hiểu rõ đối phương, HLV Phạm Văn Long cùng đội Binh chủng Thông tin cũng khó tạo bất ngờ.

Bích Tuyền và đồng đội nhiều khả năng gặp lại đội VTV Bình Điền Long An ở chung kết ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nhiều khả năng Nguyễn Thị Bích Tuyền gặp lại Trần Thị Thanh Thúy ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Đó hứa hẹn sẽ là trận đấu đầy hấp dẫn khi CLB VTV Bình Điền Long An bổ sung ngoại binh để hoàn thiện hàng công, phục vụ cho tham vọng của thầy trò HLV Thái Quang Lai là "đòi nợ" trước LPBank Ninh Bình để bảo vệ danh hiệu vô địch.

Đội Công an TP.HCM chờ đối thủ ở chung kết

Ở giải nam, đội tân binh Công an TP.HCM với 3 ngoại binh là Michal Kubiak (Ba Lan), Julio Cesar Cardenas (Cuba), Rendy Tamamilang (Indonesia) đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng trước đội Đà Nẵng, đoạt vé vào chung kết. Thầy trò HLV Dương Tấn Vinh cho thấy tham vọng đoạt ngôi vương ngay lần đầu tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương bởi ngoài quy tụ ngoại binh giỏi, họ còn sở hữu nhiều nội binh hàng đầu VN như Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Tú…

Đối thủ của đội Công an TP.HCM ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết diễn ra ngày mai (6.4) giữa đội Biên Phòng và đội Thể Công. Đội đương kim vô địch Biên Phòng sở hữu dàn tuyển thủ Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải bên cạnh ngoại binh người Thái Lan Jakkrit. CLB Thể Công cũng không thua kém khi có 2 ngoại binh người Cuba là Victor Andreu Flores và Alejandro Rodriguez Fuentes. Cặp đấu này hứa hẹn rất gay cấn, khi đội Thể Công trông chờ ngoại binh phát huy hết sức mạnh còn đội Biên Phòng hy vọng dàn tuyển thủ thi đấu bùng nổ.

Nếu thi đấu đúng khả năng, đội Biên Phòng sẽ có nhiều cơ hội giành vé vào chung kết để gặp đội Công an TP.HCM. Đây được xem là trận chung kết trong mơ ở giải nam khi lực lượng hai bên khá đồng đều. Dàn tuyển thủ bóng chuyền VN trong màu áo đội Biên Phòng sẽ có dịp thử lửa trước đội tân binh Công an TP.HCM chơi với 3 ngoại binh. Đây cũng là lần đầu tiên Cúp bóng chuyền Hùng Vương không hạn chế số ngoại binh thi đấu trên sân.