Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương mới nhất: Khó cản đội Công an TP.HCM

'Long tranh hổ đấu' ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa khép lại tại Hà Nội, qua đó xác định 4 đội nam là Công an TP.HCM, Biên Phòng, Thể Công, Đà Nẵng và 4 đội nữ là LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025.

Đội Công an TP.HCM (áo đỏ) là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 diễn ra tại Phú Thọ từ ngày 3 đến 6.4 theo thể thức đội xếp hạng nhất giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia gặp đội xếp hạng tư, đội xếp hạng nhì gặp đội xếp hạng ba. 2 đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết, 2 đội thua tranh hạng ba.

Như vậy ở giải nữ, CLB LPBank Ninh Bình (hạng nhất) gặp CLB Ngân hàng Công thương (hạng tư), đội VTV Bình Điền Long An (hạng nhì) gặp đội Binh chủng thông tin (hạng ba). Ở giải nam, đội Công an TP.HCM (hạng nhất) gặp đội Đà Nẵng (hạng tư), đội Biên Phòng (hạng nhì) gặp đội Thể Công (hạng ba).

Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình (áo đỏ) hứa hẹn bay cao ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với việc Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 cho phép các đội tự do chiêu mộ, sử dụng nội binh lẫn ngoại binh hứa hẹn tạo nên những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Đáng chú ý đội tân binh Công an TP.HCM ngoài 2 ngoại binh đẳng cấp là Michał Kubiak (Ba Lan), Julio Cesar Cardenas (Cu Ba) sẽ có thêm ngoại binh nữa thi đấu ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương là Rendy Tamamilang (Indonesia). Với sự tăng cường này, đội Công an TP.HCM được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch giải nam, sẵn sàng chinh phục nhà đương kim vô địch Biên Phòng.

CLB VTV Bình Điền Long An cạnh tranh quyết liệt với LPBank Ninh Bình ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở giải nữ, đội LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An có chất lượng đội hình tốt hơn so với đối thủ nên khả năng gặp lại nhau ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Ở lần chạm trán tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia vừa qua, Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình giành chiến thắng 3-1 nên Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An quyết tâm đòi lại món nợ này ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025:

Ngày Giờ Nội dung Đội 3.4 16h30 Nữ LPBan Ninh Bình vs Ngân hàng Công thương

19h30 Nam Công an TP.HCM vs Đà Nẵng 4.4 19h Nữ VTV Bình Điền Long An vs Binh chủng thông tin

21h Nam Biên Phòng vs Thể Công 5.4 19h Nam Tranh hạng ba

21h Nữ Chung kết 6.4 19h Nữ Tranh hạng ba

21h Nam Chung kết