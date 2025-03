'Sếu vườn' Thanh Thúy đấu 'khủng long' Bích Tuyền tranh ngôi đầu giải bóng chuyền quốc gia

Giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra với những diễn biến gay cấn, hấp dẫn. Đặc biệt ở giải nữ CLB VTV Bình Điền Long An có ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy với biệt danh sếu vườn và CLB LPBank Ninh Bình có "khủng long" Nguyễn Thị Bích Tuyền chơi đầy ấn tượng, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng xếp hạng.

Thanh Thúy (phải) dần lấy lại phong độ cao trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

CLB LPBank Ninh Bình với Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy và ngoại binh Miroslava Paskova toàn thắng 3 trận trước CLB Ngân hàng công thương (3-1), Hóa chất Đức Giang (3-0), Thanh Hóa (3-0). CLB VTV Bình Điền Long An có Thanh Thúy, Trà My, Kim Thoa, Natalia Lijewska không kém cạnh khi sở hữu cùng 3 trận thắng trước Thái Bình (3-0), Thanh Hóa (3-0), Ngân hàng công thương (3-1). Hai tay đập hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam là Thanh Thúy và Bích Tuyền giúp CLB của mình tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Bích Tuyền hứa hẹn thi đấu bùng nổ khi cùng CLB LPBank Ninh Bình chạm trán CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với thành tích trên, CLB LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An chia nhau ngôi đầu bảng xếp hạng. 17 giờ 30 hôm nay, Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình sẽ đối đầu với CLB VTV Bình Điền Long An của Trần Thị Thanh Thúy. Trận đấu nhằm phân định ngôi đầu bảng xếp hạng được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm ngoái, CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước CLB LPBank Ninh Bình ở bán kết sau đó lên ngôi vô địch. Lần tái đấu này đội bóng miền Tây có sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy sau 3 năm xuất ngoại thi đấu nên được ví "hổ mọc thêm cánh", tuy nhiên Bích Tuyền đang có phong độ cao, sẵn sàng thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB LPBank Ninh Bình.

Lúc 12 giờ diễn ra trận đấu giữa CLB Ngân hàng công thương với CLB TP.HCM. Trong khi đó ở giải nam diễn ra 2 cặp đấu giữa CLB Sanest Khánh Hòa với LPBank Ninh Bình (14 giờ 30), CLB Biên Phòng với Long An (20 giờ). Đội tân binh Công an TP.HCM đang thi đấu ấn tượng khi toàn thắng 3 trận, chia ngôi đầu với đội đương kim vô địch Biên phòng. Sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, đặc biệt chiêu mộ ngoại binh Micheal Kubiak (Ba Lan) là cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan với 2 lần vô địch thế giới giúp đội Công an TP.HCM thi đấu thăng hoa.