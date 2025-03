Xem trực tiếp Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2025 hôm nay trên kênh nào?

Hấp dẫn Cúp bóng chuyền Hoa Lư

Diễn ra từ ngày 4 đến 9.3, Cúp bóng chuyền Hoa Lư thu hút 6 đội nam: Ninh Bình, Công an TP.HCM, Long An, Hà Nội, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng và 6 đội nữ: LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, Thái Bình.

Trần Thị Thanh Thúy (3) tái xuất trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An tham dự Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở ngày thi đấu đầu tiên hôm nay, người hâm mộ chờ đón màn tái xuất của tay đập Trần Thị Thanh Thúy khi cô cùng đội VTV Bình Điền Long An chạm trán với CLB Thanh Hóa. Thanh Thúy có thời gian dài xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và vừa trở lại cống hiến cho CLB đã có công đào tạo, gầy dựng nên tên tuổi của cô là VTV Bình Điền Long An. Trở lại sau chấn thương, Thanh Thúy hiện không có được phong độ tốt nhất nhưng đội VTV Bình Điền Long An vẫn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch khi sở hữu các tuyển thủ Trà My, Kim Thoa, Khánh Đang đồng thời có tay đập kỳ cựu Ngọc Hoa và ngoại binh người Ba Lan Natalia Lijewska. Trận đấu giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Thanh Hóa diễn ra lúc 13 giờ 30.

Bích Tuyền (phải) hứa hẹn bùng nổ trong màu áo chủ nhà LPBank Ninh Bình ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sau lễ khai mạc lúc 20 giờ 15 là trận đấu giữa đội chủ nhà LPBank Ninh Bình với đội Thái Bình. Sở hữu dàn sao Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh... lại được thi đấu trên sân nhà, đội LPBank Ninh Bình cũng là ứng viên trong cuộc đua vô địch.

Ở giải nam hôm nay diễn ra 2 cặp đấu giữa CLB Biên Phòng với CLB Long An (15 giờ 30), CLB Ninh Bình gặp Hà Nội (17 giờ 30). Tin vui cho người hâm mộ khi toàn bộ các trận đấu ở Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2025 được trực tiếp trên đài phát thanh - truyền hình Ninh Bình (link xem trực tiếp: https://nbtv.vn/truyen-hinh).