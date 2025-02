Hấp dẫn Thanh Thúy đấu Bích Tuyền, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 gay cấn

Ngày 13.2 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức lễ ký kết, công bố nhà tài trợ và bốc thăm giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Hào hứng đón chờ những màn so tài hấp dẫn ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: VFV

Theo đó, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 thu hút 8 đội nam gồm CLB Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, Long An, Công an TP.HCM và 8 đội nữ VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, TP.HCM, Thanh Hóa. Giảm 2 đội (1 đội nam, 1 đội nữ) so với giải năm ngoái và giảm 4 đội (2 nam, 2 nữ) so với mùa giải 2023. Đây là bước chuyển mình của bóng chuyền Việt Nam trên con đường xây dựng giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký VFV kỳ vọng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ thành công như mong đợi, từng bước tiến lên chuyên nghiệp ẢNH: VFV

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục thi đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 (5 vòng đấu) diễn ra từ ngày 22 đến 31.3 tại Hà Nội, giai đoạn 2 và vòng chung kết diễn ra từ ngày 10 đến 19.10 tại Ninh Bình. Giới chuyên môn kỳ vọng giải đấu tiến đến việc thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách để tăng tính hấp dẫn cũng như phục vụ nhu cầu của người hâm mộ lẫn tinh thần màu cờ sắc áo thay vì thi đấu tập trung 1 địa điểm như hiện nay. Dẫu vậy trong bối cảnh hiện nay, phương án mà VFV đưa ra được xem là phù hợp.

Trần Thị Thanh Thúy (3) trở lại thi đấu cho CLB VTV Bình Điền Long An ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: AVC

Tin vui với các đội khi VFV có nhà tài trợ mới nên vẫn giữ mức giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là 2 tỉ 280 triệu đồng. Trong đó, mỗi đội vô địch nam, nữ được nhận 500 triệu đồng. Đội hạng nhì nhận 300 triệu đồng, đội hạng ba nhận 200 triệu đồng, đội hạng tư nhận 100 triệu đồng.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 cũng là cơ sở để ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, đại diện Việt Nam tranh tài các giải quốc tế, trong đó trọng tâm là SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan. Đội VTV Bình Điền Long An là đương kim vô địch nữ có sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy trong khi tay đập đang có phong độ cao Nguyễn Thị Bích Tuyền hứa hẹn giúp CLB Ninh Bình "bay cao". Ở giải nam, đội đương kim á quân Sanest Khánh Hòa sức mẻ lực lượng nên đương kim vô địch Biên Phòng vẫn là ứng viên số 1.