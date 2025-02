Ngôi sao bóng chuyền Thanh Thúy trở lại đấu trường quốc nội

Chưa lấy lại phong độ cao

Tháng 1.2024 khi còn khoác áo CLB PFU Blue Cats tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy không may bị chấn thương gối. Chấn thương quái ác kéo dài dai dẳng khiến cô từ vai trò chủ lực thành dự bị ở đội PFU Blue Cats. Vào tháng 5.2024, cô trở về khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Tuy nhiên, với việc chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, cô không dám mạo hiểm. Việc cô xuất hiện trên sân mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là chuyên môn.

Thanh Thúy (trái) trở lại khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: AVC

Với khát khao theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, tháng 9.2024, cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN báo tin vui lần đầu sang châu Âu thi đấu cho CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt cộng với việc chưa trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương, Thanh Thúy không thể đứng vững, ít có cơ hội ra sân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế không bất ngờ khi cô chia tay đội Kuzeyboru chỉ sau 2 tháng gắn bó. Tay đập xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ VN từ trước đến nay tiếp tục bày tỏ mong muốn thi đấu quốc tế. Tháng 12.2024, Thanh Thúy gia nhập CLB Gresik Petrokimia tại giải vô địch bóng chuyền Indonesia được đánh giá là vừa tầm, nơi cô có nhiều đất diễn với kỳ vọng trở lại phong độ đỉnh cao.

Thực tế cho thấy ở giải vô địch bóng chuyền Indonesia, Thanh Thúy được trao cơ hội lẫn kỳ vọng và cô cũng cho thấy phần nào tài năng của mình. Thế nhưng giới chuyên môn đánh giá cô vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất. Tất nhiên CLB Gresik Petrokimia mong muốn nhiều hơn ở cô với vai trò ngoại binh. Cùng với thành tích không như kỳ vọng, CLB này đã chọn ngoại binh người Mỹ để thay thế cô. Chuyến xuất ngoại gần nhất của Thanh Thúy vì thế kết thúc chóng vánh trong vòng 1 tháng.

Trở về đấu trường quốc nội

Hôm qua 5.2, HLV Thái Quang Lai của CLB VTV Bình Điền Long An cho biết sau khi về nước, Thanh Thúy quay trở lại tập luyện cùng CLB VTV Bình Điền Long An. Theo kế hoạch, cô sẽ cùng đội bóng miền Tây tham dự Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền diễn ra từ ngày 5 - 10.3. Sau đó cô tiếp tục cùng đội bóng này chinh phục giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 22 - 31.3.

Lần cuối Thanh Thúy tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia là năm 2022, khi đó CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng 3. Lần này thầy trò HLV Thái Quang Lai tham dự giải với tư cách đội đương kim vô địch. Với việc Thanh Thúy trở lại, CLB VTV Bình Điền Long An an tâm ở dàn nội binh nhưng cũng đang đau đầu trong việc tìm kiếm ngoại binh giỏi để hướng đến mục tiêu giữ vững ngôi vị số 1 bóng chuyền nữ VN. Ông Thái Quang Lai cho biết giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra ở thời điểm trùng với các giải tại Trung Quốc, Thái Lan nên nan giải việc tìm kiếm ngoại binh chất lượng, đáp ứng chuyên môn.

Việc Thanh Thúy sau thời gian dài chơi bóng ở Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia nay trở lại đấu trường quốc nội được xem là bước lùi. Tuy nhiên với đam mê, tài năng và khát khao chinh phục, tay đập 27 tuổi này quyết tâm trở lại. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN kỳ vọng Thanh Thúy trở lại kịp lúc để sát cánh cùng đội VN chinh phục 2 giải đấu quan trọng trong năm nay là giải bóng chuyền vô địch thế giới vào tháng 9 và SEA Games 33 tháng 12 đều ở Thái Lan.