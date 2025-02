Thanh Thúy bất ngờ không làm đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An, vì sao?

Thanh Thúy trên đà trở lại

Hôm nay (26.2), CLB VTV Bình Điền Long An đã có mặt tại Hà Nội tập luyện chuẩn bị tham dự Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 9.3 tại Ninh Bình. Đội bóng do HLV Thái Quang Lai dẫn dắt đang là đương kim á quân Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền và tạo sức hút ở mùa giải năm nay khi có sự trở lại của ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy sau thời gian xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia.

Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh) cùng CLB VTV Bình Điền Long An chinh phục Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có sự trở lại của Thanh Thúy nhưng CLB VTV Bình Điền Long An có động thái khá bất ngờ khi tiếp tục chọn chuyền hai Võ Thị Kim Thoa làm đội trưởng. Trước đó Thanh Thúy có thời gian dài làm đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An lẫn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Về việc này, HLV Thái Quang Lai chia sẻ: "Do Thanh Thúy vẫn còn kế hoạch thi đấu nước ngoài trong thời gian tới nên Kim Thoa tiếp tục giữ vai trò đội trưởng ở đội. Điều này cũng bình thường và hợp lý". HLV Thái Quang Lai cũng cho biết theo đánh giá của ban huấn luyện, Thanh Thúy hồi phục được 80% so với trước chấn thương, sẵn sàng cùng CLB VTV Bình Điền Long An chinh phục Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền.

Kim Thoa tiếp tục làm đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đội bóng miền Tây cũng có sự tăng cường 1 ngoại binh là tay đập Natalia Lijewska. Tay đập 24 tuổi đến từ Ba Lan sở hữu chiều cao 1,92 m và chơi ở vị trí chủ công. Đầu tháng 3 Natalia Lijewska mới đến Việt Nam hội quân cùng CLB VTV Bình Điền Long An, khi đó ban huấn luyện đội bóng này mới có đánh giá chính xác về thể trạng cũng như phong độ của cầu thủ này.

Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2025 thu hút 6 đội tham dự gồm đương kim vô địch LPBank Ninh Bình, á quân VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương, Binh chủng Thông tin, Thanh Hóa. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An quyết tâm đạt thành tích cao nhất đồng thời xem giải đấu là cơ hội rà soát, chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 31.3 tại Hà Nội. Nhiều khả năng sau giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, Thanh Thúy sẽ xuất ngoại thi đấu ở giải bóng chuyền nữ Hàn Quốc.