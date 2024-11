‘Thanh Thúy chưa chính thức chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ’: CLB chủ quản lên tiếng!

Những ngày qua, thông tin ngôi sao hàng đầu đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sớm chia tay CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) gây chú ý với nhiều người hâm mộ.

Mới đây nhất vào ngày 9.11, Thanh Thúy không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Kuzeyboru ở vòng 8 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dù trước đó vài ngày cô được ra sân ở Cúp bóng chuyền châu Âu, thậm chí ghi điểm số ấn định chiến thắng chung cuộc cho CLB này trước đội Dinamo Zagreb (Croatia).

Trần Thị Thanh Thúy nhiều khả năng chia tay CLB Kuzeyboru ẢNH: AVC

Ngay sau đó, Fanclub (FC) Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ: "Sau một khoảng thời gian tập luyện và thi đấu cùng CLB Kuzeyboru, do không đạt được phong độ tốt sau chấn thương, Thanh Thuý và CLB đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng. Cô gái của chúng ta sẽ trở về Việt Nam trong thời gian tới".

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay, Ông Phan Hùng Cường - Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý CLB VTV Bình Điền Long An) nơi quản lý VĐV Trần Thị Thanh Thúy cho biết: "Việc Thanh Thúy chia tay CLB Kuzeyboru là chưa chính thức. Tuy nhiên theo nắm bắt của tôi thì HLV trưởng CLB này muốn trả Thanh Thúy về và các bên liên quan vẫn đang làm việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Trần Thị Thanh Thúy chưa có được phong độ cao sau chấn thương ẢNH: KUZEYBORU

Được biết hợp đồng của Thanh Thúy tại CLB Kuzeyboru kéo dài 1 mùa bóng (10 tháng) và sẽ kết thúc vào tháng 5.2025. Thanh Thúy lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 vừa qua, được đội Kuzeyboru đăng ký trong danh sách 14 cầu thủ chính thức dự giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Ở vòng 8 vừa qua, CLB này chỉ đăng ký 13 VĐV mà không có tên Thanh Thúy.

Nếu về nước dịp này Trần Thị Thanh Thúy cũng không thể khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia đang diễn ra ở Lào Cai do đã hết hạn đăng ký thi đấu. Để lấp khoảng trống của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An phải chiêu mộ ngoại binh người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou bên cạnh sự trở lại của tay đập kỳ cựu Ngọc Hoa. Hiện. CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì nhưng sẽ cạnh tranh rất quyết liệt với các đội có sự đầu tư mạnh mẽ khác là CLB Thanh Hóa, CLB Hóa chất Đức Giang, CLB LPBank Ninh Bình, CLB Binh chủng Thông tin...