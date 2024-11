Ngọc Hoa bất ngờ trở lại giúp CLB Long An đánh bại đội Binh chủng thông tin

Đã chuyển sang công tác huấn luyện trong thời gian khá dài nhưng do lực lượng mỏng nên vào giờ chót, đội VTV Bình Điền Long An quyết định đăng ký bổ sung Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào danh sách VĐV tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra ở Lào Cai. Ở tuổi 37, cựu tay đập số 1 Việt Nam vẫn phát huy được khả năng, đặc biệt là kinh nghiệm, bản lĩnh, dìu dắt các đàn em đánh bại được đối thủ sừng sỏ là CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước ở trận đấu diễn ra tối qua (8.11).

Ngọc Hoa (9, áo vàng) với những pha xử lý bóng khôn khéo giúp CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại đội Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Do không còn sung mãn thể lực nên Ngọc Hoa được HLV Thái Quang Lai linh hoạt sử dụng, vào sân ở những thời điểm quan trọng. Ngoại binh người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou chơi khá hay bên cạnh sức trẻ của Trà My giúp đội VTV Bình Điền Long An tạo bất ngờ với 2 ván thắng liên tiếp, vượt dẫn 2-0 trước CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước.

Tay đập Trà My (trái) thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Phong độ chưa tốt của dàn tuyển thủ bên phía CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước như Lâm Oanh, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền khiến đội bóng này dồn quá nhiều bóng cho ngoại binh Jana Kulan (Azerbajian) và bị đối thủ "bắt bài". Vì thế phải đến ván 3, các cô gái Thông tin mới chơi hiệu quả, giành chiến thắng qua đó rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn ở ván 4 nhưng các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An với kinh nghiệm của Ngọc Hoa được phát huy cùng sự cải thiện ở khả năng phòng thủ đã vươn lên giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Ngoại binh Jana Kulan không thể giúp CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đánh bại đội VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với chiến thắng này, tấm vé vào vòng chung kết tranh ngôi vô địch xem như nằm trong tầm tay của CLB VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó các cô gái đội Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước gặp khó khi trận cuối phải chạm trán với đương kim vô địch LPBank Ninh Bình.

Hôm nay diễn ra 3 cặp đấu tiếp theo của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 giữa CLB Ngân hàng Công thương với Thanh Hóa (14 giờ), CLB Hóa chất Đức Giang với CLB LPBank Ninh Bình (17 giờ), Hà Nội với Quảng Ninh (20 giờ).