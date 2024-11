Xem trực tiếp giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở đâu, kênh nào?

Ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 với 9 CLB gồm: LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng công thương, Geleximco Thái Bình, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nội tranh tài chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất (cộng cả thành tích giai đoạn 1) và vòng chung kết tranh ngôi vô địch. Cuộc đua trụ hạng cũng gay cấn không kém khi có đến 2 đội thành tích kém phải xuống chơi ở hạng A.

Các đội tập luyện tại nhà thi đấu Lào Cai, sẵn sàng chinh phục giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: VTVCAB

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang được sự quan tâm đầu tư tốt sau hiệu ứng thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường quốc tế. 4 đội có tiềm lực mạnh và chất lượng đội hình khá đồng đều là LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang là ứng viên trong cuộc đua vô địch.

Theo lịch thi đấu, hôm nay sẽ diễn ra 2 trận giữa CLB Quảng Ninh với CLB LPBank Ninh Bình (16 giờ) và CLB Hóa chất Đức Giang với CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (20 giờ).

Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch ẢNH: AVC

Đội Quảng Ninh chiêu mộ đến 2 ngoại binh là Piampongsam (Thái Lan) và Yeliz Basa (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng HLV người Thái Lan Narachata nhưng lực lượng nội binh khá mỏng nên khó tạo được bất ngờ cho nhà đương kim vô địch LPbank Ninh Bình vốn sở hữu dàn sao đội tuyển bóng chuyền Việt Nam như Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh người Thái Lan Warasara.

CLB Hóa chất Đức Giang cũng có 2 ngoại binh là Tichaya (Thái Lan) và Sharon Chepchumba (Kenya) bên cạnh các nội binh khá tốt như Bích Thủy, Tú Linh, Thanh Liên hứa hẹn tạo bất ngờ cho dàn sao đội Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Tuy nhiên, khả năng kết nối là điểm yếu của đội Hóa chất Đức Giang trong khi đội Thông tin có Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyệt Anh đầy kinh nghiệm và cũng có ngoại binh được đánh giá cao là Jana Kulan (Slovakia).

Các trận đấu của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia đều được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab gồm kênh On Sports, ứng dụng On và On Plus.