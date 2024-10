Cạnh tranh hấp dẫn giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

ĐKVĐ VẪN SÁNG GIÁ CHO NGÔI VÔ ĐỊCH

Nhà ĐKVĐ Ninh Bình vẫn là ứng viên sáng giá khi sở hữu dàn sao nội binh đang là tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy. Đội vẫn giữ lại ngoại binh là tuyển thủ trẻ Thái Lan Warisara từng ghi dấu ấn ở giải các CLB châu Á. Ưu thế của CLB Ninh Bình so với các đối thủ là sự ổn định lực lượng cả nội lẫn ngoại binh. Warisara có thể chưa phải là ngoại binh mạnh so với các đội bóng khác nhưng cô có sự ăn ý với các đồng đội. Vì thế, dù xếp hạng 3 ở giai đoạn 1 (sau CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và VTV Bình Điền Long An) nhưng CLB Ninh Bình hứa hẹn có màn tăng tốc về đích ngoạn mục.

Ngoại binh Warisara (trái) thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Ninh Bình ẢNH: AVC

CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước cũng được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch, với các nội binh giỏi như Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền. Để gia tăng sức mạnh tấn công cùng tham vọng vô địch, đội còn chiêu mộ ngoại binh người Azerbaijan Jana Kulan có chiều cao 1,98 m. Nếu ngoại binh này có được phong độ tốt, CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào. Cùng với lợi thế dẫn đầu ở giai đoạn 1, thầy trò HLV Phạm Minh Dũng đầy kỳ vọng lên ngôi vị cao nhất.

H ỨA HẸN GAY CẤN NHỜ NGOẠI BINH

CLB VTV Bình Điền Long An không có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy vì cô sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu nên phần nào suy giảm sức mạnh. Vì thế bên cạnh Kim Thoa, Khánh Đang, Trà My, CLB này trông chờ vào sức trẻ của Lan Vy, Khánh Vy. Sức mạnh của đội được gia tăng đáng kể khi chiêu mộ ngoại binh người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou. Chủ công sinh năm 2002 với chiều cao 1,83 m hứa hẹn cùng CLB VTV Bình Điền Long An tạo nên cuộc tranh chấp hấp dẫn cho danh hiệu vô địch.

CLB Hóa chất Đức Giang với sự đầu tư tốt cũng đầy tham vọng ở giai đoạn quyết định của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024. Bên cạnh các nội binh chất lượng như Trần Tú Linh, Bích Thủy, Thanh Liên, đội còn sắm đến 2 ngoại binh là Tichaya (Thái Lan), Sharon (Kenya). Không tiếc tiền chiêu mộ ngoại binh nhưng đội bóng này chưa gặt hái thành công như mong đợi. Vì thế thầy trò HLV Phạm Văn Long được kỳ vọng tạo nên đột phá.

Ngoài cuộc đua vô địch, cuộc chiến trụ hạng cũng gay cấn khiến các đội phải chiêu mộ ngoại binh. CLB Thái Bình có ngoại binh "khủng" người Nga Svetlana Sukhoverkhova, CLB Thanh Hóa săn thành công ngoại binh người Trung Quốc Liu Yanhan…