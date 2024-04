Hạ gục đội bóng của Bích Tuyền, VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương

Sở hữu "cỗ máy ghi điểm" Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng dàn tuyển thủ Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, CLB LPBank Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn so với VTV Bình Điền Long An ở chung kết Cúp Hùng Vương diễn ra đêm 13.4.

Bích Tuyền (giữa) không thể giúp CLB LPBank Ninh Bình lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2024 BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Bên phía CLB VTV Bình Điền Long An, ngoại binh Chen Peiyan, Khánh Vy, Trà My tấn công hiệu quả cùng khả năng kiến tạo sắc bén của Kim Thoa và phòng ngự hiệu quả của libero Khánh Đang, tạo nên thế trận cân bằng, ăn miếng trả miếng hấp dẫn với đối thủ trong ván 1. Chiến thắng sít sao 25/23 ở ván đầu giúp các học trò HLV Thái Quang Lai chơi thăng hoa ở ván 2 và thắng 25/21 để bất ngờ dẫn 2-0 trước LPBank Ninh Bình.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết Cúp Hùng Vương 2024 BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Bích Tuyền tỏa sáng giúp LPBank Ninh Bình giành chiến thắng 25/19 ở ván 3, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nhiều người nghĩ đến cuộc lội ngược dòng của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng khi họ chơi khởi sắc và tiếp tục dẫn trước VTV Bình Điền Long An ở ván 4. Tuy nhiên các cô gái đội VTV Bình Điền Long An vùng lên mạnh mẽ với chuỗi ghi điểm liên tiếp, trong đó phụ công Lê Như Anh vào thay người có những pha phát bóng hiểm hóc gây khó cho đối thủ, góp công mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội VTV Bình Điền Long An.

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng nóng 200 triệu đồng ngay sau khi lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Đăng quang ngoạn mục, CLB VTV Bình Điền Long An nhận phần thưởng 70 triệu từ ban tổ chức Cúp Hùng Vương. Thầy trò HLV Thái Quang Lai còn được lãnh đạo CLB thưởng nóng 200 triệu đồng. Các cô gái Long An sẽ trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền diễn ra vào tháng 5 tới. Khi đó sức mạnh của nhà vô địch Cúp Hùng Vương còn tăng lên khi có sự góp mặt của "khủng long" Trần Thị Thanh Thúy.