Bóng chuyền TP.HCM khởi sắc

Quả ngọt đầu tư

Sau khi rớt hạng vào năm ngoái, đội bóng chuyền nữ TP.HCM may mắn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư từ Sở VH-TT TP.HCM. Được một đơn vị tài trợ 10 tỉ đồng/năm, HLV Trần Hiền cùng các cộng sự thở phào, các cầu thủ cũng yên tâm cống hiến bởi có chế độ đãi ngộ tốt. Nhờ có kinh phí, bóng chuyền nữ TP.HCM bổ sung được nội binh chất lượng như cựu tuyển thủ QG Kim Thanh; thuê thêm 2 ngoại binh giỏi là chủ công Onuma (Thái Lan), Vinent (Cuba) đồng thời còn được sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho giải hạng A toàn quốc 2024.

Kim Thanh góp công đưa bóng chuyền nữ TP.HCM thăng hạng ảnh: BCVN

Tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 vừa kết thúc tại Trà Vinh, đội bóng chuyền nữ TP.HCM đạt thành tích ấn tượng toàn thắng ở vòng loại, sau đó đánh bại CLB Kinh Bắc - Bắc Ninh 3-0 ở chung kết để đoạt tấm vé duy nhất của giải nữ lên chơi giải vô địch quốc gia 2025.

Đội bóng chuyền nam Công an TP.HCM cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi trở lại giải vô địch quốc gia sau 7 năm vắng bóng. Được đầu tư mạnh mẽ, đội Công an TP.HCM chiêu mộ thành công dàn sao nội như Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Lâm Văn Sanh… đồng thời tăng cường ngoại binh là tuyển thủ Indonesia Rendy. Trước giải hạng A năm nay, đội nam Công an TP.HCM còn được trui rèn ở giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng và lên ngôi vô địch. Quả ngọt từ sự đầu tư giúp thầy trò HLV Vũ Văn Duân thể hiện được khả năng khi đánh bại đội VLXD Bình Dương ở chung kết hạng A với tỷ số 3-0, qua đó đoạt vé lên chơi giải vô địch quốc gia 2025.

Làm sao để đứng vững ở đỉnh cao ?

Đạt mục tiêu lên hạng, nhưng để đứng vững ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền VN không phải dễ. Kể từ mùa giải 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn 8 đội nam, 8 đội nữ nên sự cạnh tranh cũng quyết liệt hơn.

Mục tiêu trước mắt của đội bóng chuyền nữ TP.HCM là trụ hạng ở giải vô địch quốc gia 2025. Để làm được điều này, đội cần chuẩn bị lực lượng nội binh tốt hơn so với hiện tại đồng thời tiếp tục săn ngoại binh giỏi. Về lực lượng nội binh, ông Hà Vũ Sơn, phụ trách bộ môn bóng chuyền TP.HCM, cho biết sẽ tận dụng các gương mặt trẻ tài năng đồng thời tìm kiếm một số tuyển thủ thành danh để có chiều sâu lực lượng bên cạnh duy trì việc chiêu mộ ngoại binh giỏi để tạo sự khác biệt. "May mắn là bóng chuyền nữ TP.HCM có sự cam kết đồng hành lâu dài của nhà tài trợ và sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo. Nhờ đó đội bóng sẽ có sự chuẩn bị sớm, kỹ càng cho mùa giải mới", ông Hà Vũ Sơn nói.

Với đội bóng chuyền nam Công an TP.HCM, sau thành công với lứa VĐV kỳ cựu, đội cần bổ sung các nhân tố trẻ trung, tài năng để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ ở giải vô địch quốc gia 2025. Với chế độ đãi ngộ tốt, tạo điều kiện tối đa cho việc tập huấn, thi đấu, đội bóng chuyền nam Công an TP.HCM hứa hẹn không chỉ trụ hạng thành công ở mùa giải năm sau mà còn cạnh tranh vào tốp đầu.