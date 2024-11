Bất ngờ ngay vòng đầu tiên giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam được chứng kiến 2 cặp đấu rất hay ở lượt trận mở màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia giữa CLB Quảng Ninh với CLB LPBank Ninh Bình, CLB Binh chủng Thông tin với CLB Hóa chất Đức Giang.

Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình giành chiến thắng sát nút trước Quảng Ninh ẢNH: VFV

Tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh cùng ngoại binh Basa (Thổ Nhĩ Kỳ) thi đấu với phong độ cao trong màu áo đội Quảng Ninh giúp họ tạo nên bất ngờ cho đội đương kim vô địch LPBank Ninh Bình. Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đáng tiếc cho đội Quảng Ninh khi để CLB LPBank Ninh Bình rượt đuổi thành công, cân bằng tỷ số 2-2.

Ở ván đấu quyết định diễn ra với màn so kè quyết liệt giữa 2 đội. Các tay đập đội Quảng Ninh non kinh nghiệm trận mạc hơn trong khi Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội thể hiện được bản lĩnh, bùng nổ kịp lúc, giành chiến thắng 17/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2.

CLB Hóa chất Đức Giang đánh bại đội Binh chủng Thông tin ẢNH: VFV

Ở trận đấu sau đó, CLB Hóa chất Đức Giang tạo bất ngờ khi nhanh chóng vượt dẫn 2-0 trước CLB Binh chủng Thông tin nhờ sự hiệu quả của Tú Linh, Thanh Liên, Bích Thủy cùng ngoại binh người Kenya Sharon Chepchumba. Phải đến ván thứ 3, chuyền hai Lâm Oanh với ngoại binh người Slovakia Jana Kulan mới cho thấy sự ăn ý, nhờ đó CLB Binh chủng thông tin thắng liên tiếp 2 ván, cân bằng tỷ số 2-2.

Các tay đập đội Hóa chất Đức Giang bùng nổ trở lại ở ván 5 quyết định. Vì thế bất chấp các cô gái đội Binh chủng Thông tin nỗ lực đeo bám, Tú Linh cùng CLB Hóa chất Đức Giang vẫn có được chiến thắng 16/14, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 như sau: 1/CLB Binh chủng Thông tin (13 điểm), 2/CLB LPBank Ninh Bình (12 điểm), 3/CLB VTV Bình Điền Long An (11 điểm), 4/CLB Thanh Hóa (9 điểm), 5/CLB Hóa chất Đức Giang (8 điểm), 6/CLB Ngân hàng Công thương (5 điểm), 7/Quảng Ninh (5 điểm), 8/Thái Bình (3 điểm), 9/Hà Nội (0 điểm).

Hôm nay (ngày 8.11) diễn ra 3 cặp đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia gồm: Hà Nội gặp Thanh Hóa (14 giờ), Ngân hàng Công thương gặp Thái Bình (17 giờ), VTV Bình Điền Long An gặp Binh chủng Thông tin (20 giờ). Các trận đấu được trực tiếp trên VTVCab là kênh On Sports, ứng dụng On và On Plus.