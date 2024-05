Vắng Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An thất bại ở trận tranh hạng ba

HLV Thái Quang Lai quyết định không sử dụng tay đập số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy ở trận tranh hạng ba với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước, vì muốn giúp cô hồi phục chấn thương. Đây là quyết định được nhiều người ủng hộ bởi nếu vào sân Thanh Thúy cũng không thể thi đấu với phong độ tốt, chưa kể rất nguy hiểm nếu chẳng may bị chấn thương nặng hơn.

Trần Thị Thanh Thúy không ra sân tranh tài ở trận tranh hạng ba giải ba giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 NGỌC LINH

Lữ Thị Phương (20) ghi nhiều điểm nhất cho đội VTV Bình Điền Long An ở trận tranh hạng ba nhưng không thể giúp đội giành chiến thắng trước các cô gái Thông tin KHẢ HÒA

Không có Trần Thị Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An trông chờ vào ngoại binh Chen Peiyan cùng các gương mặt trẻ như Trà My, Lữ Thị Phương, Lan Vy. Đây cũng là đội hình mang lại thành công cho CLB VTV Bình Điền Long An ở Cúp Hùng Vương hồi tháng trước, tuy nhiên trong ngày thi đấu thiếu sung sức, dàn cầu thủ VTV Bình Điền Long An thi đấu không như mong đợi.

Vi Thị Như Quỳnh thi đấu hiệu quả, góp công mang về hạng ba chung cuộc cho CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước KHẢ HÒA

Trong khi đó đội Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước thể hiện quyết tâm cao độ. Dàn tuyển thủ Lâm Oanh, Kiều Trinh, Như Quỳnh, Phạm Thị Hiền, Nguyệt Anh đều thể hiện được khả năng. CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước tạo được thế trận lấn lướt và giành chiến thắng khá dễ 3-0 (25/21, 25/17, 25/22) trước đội chủ giải VTV Bình Điền Long An.

CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước đoạt hạng ba giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 KHẢ HÒA

Với hạng ba chung cuộc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024, CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước nhận phần thưởng 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng), đội VTV Bình Điền Long An xếp hạng tư cùng phần thưởng 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng). Ngày 19.5, giải kết thúc với trận chung kết được chờ đợi diễn ra lúc 20 giờ giữa CLB LPBank Ninh Bình gặp CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản).