Bích Tuyền chói sáng đưa LPBank Ninh Bình vào chung kết giải bóng chuyền VTV9-Bình Điền

Trần Thị Thanh Thúy vẫn được HLV Thái Quang Lai tung ra sân từ đầu trong màu áo đội chủ giải VTV Bình Điền Long An nhưng với chấn thương gối chưa hồi phục, cô thi đấu nhạt nhòa sau đó được rút ra nghỉ. Sự thiếu vắng quan trọng này khiến CLB VTV Bình Điền Long An không thể trụ vững trước đội LPBank Ninh Bình với phong độ chói sáng của Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bích Tuyền (10) tỏa sáng giúp CLB LPBank Ninh Bình đánh bại CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024

Với việc bị "gãy" mũi công Trần Thị Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An chỉ còn mũi tấn công lợi hại là ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan nhưng cô cũng không có được phong độ cao nhất. Việc bắt hỏng bước một quá nhiều khiến đội chủ giải đánh mất thế chủ động trong tấn công nên phải vào thế rượt đuổi điểm số trước đối thủ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền đạt hiệu suất ghi điểm đầy ấn tượng (31 điểm), hầu hết các pha tấn công đến vị trí của Thanh Tuyền đều được cô tận dụng thành công. Không những thế cô còn có những tình huống chắn bóng hiệu quả, làm nản lòng các tay đập đội VTV Bình Điền Long An. CLB LPBank Ninh Bình còn hiệu quả ở những mũi đánh nhanh từ Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh làm chao đảo hàng chắn của đội VTV Bình Điền Long An.

Niềm vui của các cô gái đội LPBank Ninh Bình khi giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 HÀ PHƯƠNG

Sau thất bại 22/25 ở ván đầu, CLB VTV Bình Điền Long An có thời điểm chơi khởi sắc ở ván hai nhưng không lật ngược được thế cờ nên để thua 23/25. Ở ván ba quyết định cũng là ván đấu mà CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu tốt nhất, từ thế bị đối thủ dẫn trước 5 điểm (11/6), họ vượt lên dẫn ngược 3 điểm (22/19). Trước cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng các cô gái VTV Bình Điền Long An liên tục mắc lỗi, để CLB LPBank Ninh Bình ghi liên tiếp 6 điểm để thắng ngược 25/22.

Ngoại binh Chen Peiyan không thể giúp CLB VTV Bình Điền Long An vào chung kết HÀ PHƯƠNG

Thanh Thúy (3) chấn thương khiến CLB VTV Bình Điền Long An mất đi một nửa sức mạnh HÀ PHƯƠNG

Thắng lợi chung cuộc 3-0 trước VTV Bình Điền Long An nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Nguyễn Thị Bích Tuyền, CLB LPBank Ninh Bình vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024. Đối thủ của CLB LPBank Ninh Bình ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 19.5 là CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản). Trong khi đó, đội VTV Bình Điền Long An tranh hạng ba với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước vào lúc 20 giờ ngày mai (18.5).