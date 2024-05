Link xem trực tiếp Thanh Thúy đấu Bích Tuyền, bán kết bóng chuyền VTV9-Bình Điền hôm nay

Trần Thị Thanh Thúy cùng Nguyễn Thị Bích Tuyền là 2 ngôi sao sáng giá nhất trên hàng tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước khi cùng sát cánh trong màu áo đội tuyển Việt Nam tranh tài ở Cúp bóng chuyền châu Á 2024 (AVC Challenge Cup) tại Philippines, Thanh Thúy cùng Bích Tuyền chinh phục giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền trong màu áo CLB.

Bích Tuyền (10) với khả năng tấn công mạnh mẽ trong màu áo CLB VPBank Ninh Bình HÀ PHƯƠNG

Ở vòng đấu bảng, Trần Thị Thanh Thúy do chưa hồi phục chấn thương đã thi đấu không như mong đợi. Tuy nhiên, sự có mặt của cô trên sân làm chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Cùng với sự xuất sắc của ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan và sự ổn định của các tuyển thủ Khánh Đang, Kim Thoa, Trà My, CLB VTV Bình Điền Long An có những cuộc lội ngược dòng cảm xúc để có mặt ở bán kết với ngôi nhì bảng A.

Trần Thị Thanh Thúy là nhân tố quan trọng của CLB VTV Bình Điền Long An ở trận bán kết gặp VPBank Ninh Bình HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền đạt phong độ ấn tượng, tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn đưa CLB VPBank Ninh Bình vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ngoài Bích Tuyền, CLB VPBank Ninh Bình còn có những gương mặt chơi khá ấn tượng như Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy. Vì thế cuộc chạm trán giữa CLB VPBank Ninh Bình với CLB VTV Bình Điền Long An lúc 20 giờ hôm nay hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính.

Ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan (62) hứa hẹn mang lại sự khác biệt cho CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết HÀ PHƯƠNG

Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Trần Thị Thanh Thúy với Nguyễn Thị Bích Tuyền ở trận bán kết 2 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền được trực tiếp trên các kênh: VTV9 (link xem trực tiếp: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv9-39.html), VTV8, VTV5 Tây Nguyên, SCTV15, On Sports, FPT Play (link xem trực tiếp: https://fptplay.vn/trang/sport). Đội thắng trong cặp bán kết này sẽ gặp CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản) ở chung kết diễn ra ngày 19.5. Ở trận bán kết 1, đội bóng đến từ Nhật Bản có chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước.