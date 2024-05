Lịch thi đấu, trực tiếp bán kết bóng chuyền VTV9-Bình Điền gay cấn: Thanh Thúy đấu Bích Tuyền

Lúc 20 giờ hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk diễn ra trận bán kết 1 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 giữa CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản) với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước.

CLB PFU Blue Cats (áo hồng) là thách thức lớn với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước KHẢ HÒA

Ngay lần đầu đến Việt Nam thi đấu, đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thúy đã thể hiện được sức mạnh cũng như tham vọng khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng trước CLB VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang và U.20 Việt Nam. Với lối chơi phòng ngự bền bỉ đồng thời tận dụng tốt các cơ hội bằng các pha tấn công đa dạng, đội PFU Blue Cats là thách thức lớn với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước.

Nguyệt Anh (7) cùng dàn tuyển thủ khoác áo đội Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước hứa hẹn tạo bất ngờ cho CLB PFU Blue Cats KHẢ HÒA

CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước với đội hình được ví như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thu nhỏ với Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Nguyệt Anh, Vi Thị Như Quỳnh. Bên cạnh đó đội bóng này còn có thêm ngoại binh người Thái Lan Watchareeya Nuanjam giúp gia tăng sức mạnh đáng kể. Cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, các cô gái Thông tin được đánh giá có thể tạo nên trận cầu bùng nổ, gây bất ngờ trước đối đội bóng đến từ Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn được kỳ vọng cùng CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại LPBank Ninh Bình KHẢ HÒA

Trận bán kết 2 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB LPBank Ninh Bình diễn ra lúc 20 giờ ngày 17.5. Đây là trận đấu mà người hâm mộ chờ xem 2 tay đập hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy (CLB VTV Bình Điền Long An) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (CLB LPBank Ninh Bình) trổ tài. Tuy nhiên Thanh Thúy hiện chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên khó thi đấu với phong độ cao như mong đợi, thậm chí khả năng ra sân của cô vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó Bích Tuyền thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, là tay ghi điểm số 1 của đội bóng đến từ Ninh Bình tại giải.

Nguyễn Thị Bích Tuyền sung sức, sẵn sàng bùng nổ cùng CLB LPBank Ninh Bình khi chạm trán đội chủ giải VTV Bình Điền Long An ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền KHẢ HÒA

Với việc Thanh Thúy chưa có trạng thái tốt nhất, CLB VTV Bình Điền Long An dồn hy vọng vào tài năng của ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan cùng sức trẻ của Trà My và khả năng phòng thủ tốt của libero Khánh Đang. Ở trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết với CLB Hóa chất Đức Giang, 1 mình Chen Peiyan ghi đến 37 điểm giúp đội bóng miền tây ngược dòng giành chiến thắng "nghẹt thở". Tuy nhiên đội chủ giải vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với LPBank Ninh Bình bởi ngoài Bích Tuyền, đội bóng này còn sở hữu đội hình đồng đều với Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy.

2 cặp đấu bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV9, VTV8, VTV5 Tây Nguyên, SCTV15, On Sports, FPT Play.