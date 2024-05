Đội bóng của ‘khủng long’ Thanh Thúy thắng ngoạn mục, vào bán kết giải bóng chuyền VTV9-Bình Điền

Tối 13.5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, CLB VTV Bình Điền Long An và CLB Hóa chất Đức Giang cống hiến cho người hâm mộ trận đấu đầy kịch tính. Đây là trận tranh tấm vé còn lại của bảng A, cùng với CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản) vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024.

Trần Tú Linh (áo trắng) cùng CLB Hóa chất Đức Giang nhiều lần có thế trận áo đảo trước CLB VTV Bình Điền Long An KHẢ HÒA

Trước cuộc chạm trán này, HLV Thái Quang Lai không khỏi lo lắng khi cả 2 trụ cột của CLB VTV Bình Điền Long An là Trần Thị Thanh Thúy và ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan cùng bị đau chân. Trong khi đó CLB Hóa chất Đức Giang ngoài dàn nội binh chất lượng như Bích Thủy, Tú Linh, Đoàn Thị Xuân còn tăng cường thêm 2 ngoại binh người Thái Lan là Kuttika Kaewpin và Tichaya Boonlert.

Ngoại binh người Thái Lan Kuttika Kaewpin (trái) với những cú đánh bóng tấn công tầm cao đầy uy lực ghi điểm cho CLB Hóa chất Đức Giang KHẢ HÒA

Thanh Thúy vẫn nỗ lực ra sân cống hiến cho CLB VTV Bình Điền Long An nhưng cô không dám mạo hiểm ở các tình huống bật nhảy và chỉ thi đấu "an toàn". Vì thế người hâm mộ không được chứng kiến những cú phát bóng "sống" hiểm hóc hay những pha bật cao đánh bóng cắm sàn của chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó cũng là một phần lý do giúp đội Hóa chất Đức Giang có được chiến thắng khá dễ dàng 25/20 ở ván đầu.

Thanh Thúy thi đấu với thể trạng không tốt vì đang đau đầu gối nhưng cũng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng mang về chiến thắng cho CLB VTV Bình Điền Long An KHẢ HÒA

Đội Hóa chất Đức Giang tiếp tục chơi hay hơn ở ván hai với những pha đánh nhanh hiệu quả của Bích Thủy, Đoàn Thị Xuân hay những cú đánh tầm cao của Tú Linh, Kuttika Kaewpin. Ở thời điểm khó khăn, Thanh Thúy và đặc biệt là ngoại binh Chen Peiyan tỏa sáng kịp lúc giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25/23, cân bằng 1-1.

Ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan thi đấu bùng nổ, góp công đầu đưa CLB VTV Bình Điền Long An vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 HÀ PHƯƠNG

Đội Hóa chất Đức Giang trở lại với thế trận lấn lướt và giành chiến thắng cách biệt 25/12 ở ván 3 để vượt dẫn 2-1. Chiến thắng chung cuộc cùng tấm vé vào bán kết đã gần đến tay đội Hóa chất Đức Giang khi họ có đến 2 cơ hội để khép lại trận đấu ở ván 4. Tuy nhiên đẳng cấp của ngoại binh Chen Peiyan giúp cô liên tiếp gỡ điểm cho CLB VTV Bình Điền Long An. Ở thời điểm quan trọng, Thanh Thúy "lên tiếng" với 2 pha ghi điểm liên tiếp giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 30/28, cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào ván 5 quyết định.

Niềm vui của Thanh Thúy (phải) và Chen Peiyan khi giành chiến thắng ngoạn mục trước CLB Hóa chất Đức Giang KHẢ HÒA

Phấn chấn tinh thần, các tay đập đội VTV Bình Điền Long An thi đấu bùng nổ ở ván 5 khi tạo được cách biệt lên tới 6 điểm (11/5). Các cô gái Hóa chất Đức Giang cũng nỗ lực thu ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm (12/13) nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội chắt chiu tốt cơ hội, vươn lên giành chiến thắng 15/13, hoàn tất màn ngược dòng giành chiến thắng "nghẹt thở" 3-2.

Thầy trò HLV Thái Quang Lai ăn mừng chiến thắng vất vả trước CLB Hóa chất Đức Giang KHẢ HÒA

Đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, CLB VTV Bình Điền Long An đạt 4 điểm, xếp nhì bảng A trong khi CLB PFU Blue Cats xếp nhất bảng với 6 điểm, cùng nhau vào bán kết. Ở bảng B cũng đã xác định đội VPBank Ninh Bình vào bán kết. Tấm vé còn lại sẽ biết trong hôm nay với sự cạnh tranh của U.20 Thái Lan, CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc).