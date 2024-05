Ngoại binh cao 1,94 m háo hức chờ ngày tranh tài cùng Trần Thị Thanh Thúy

Chen Peiyan không nằm trong kế hoạch ban đầu của CLB VTV Bình Điền Long An cho giải VTV9 - Bình Điền 2024. Vì thế sau khi khoác áo CLB này tranh tài ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và Cúp Hùng Vương, cô đã trở về Trung Quốc. Tuy nhiên qua 2 giải đấu trên, Chen Peiyan cho thấy mình là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất. Cùng với tham vọng cao của CLB VTV Bình Điền Long An ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền nên dù có sự trở lại của ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy, đội bóng này tiếp tục thuyết phục thành công Chen Peiyan quay trở lại.

Chia sẻ ở lễ xuất quân diễn ra ngày 3.5 tại Long An, tay đập sinh năm 1999 cùng chiều cao "khủng" 1,94 m cho biết: "Tôi được biết chị Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại thi đấu cùng đội ở giải VTV9 - Bình Điền sắp tới nên háo hức chờ ngày thi đấu cùng. Hy vọng sự kết hợp giữa tôi cùng chị Thanh Thúy sẽ mang lại thành tích cao nhất cho đội. Bản thân tôi cũng đặt mục tiêu thi đấu với phong độ cao nhất".

Với cặp "song sát" Chen Peiyan - Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m) cùng với dàn tuyển thủ là chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang cùng 2 tài năng trẻ đang lên Trà My, Lan Vy, CLB VTV Bình Điền Long An được đánh giá là ứng viên cho danh hiệu vô địch giải VTV9 - Bình Điền. Các đối thủ cạnh tranh tại giải cũng rất mạnh như CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản), CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), U.20 Thái Lan, U.20 Việt Nam...

Cũng tại lễ xuất quân, CLB VTV Bình Điền Long An được UBND tỉnh Long An tặng thưởng 120 triệu đồng, Công ty CP phân bón Bình Điền tặng 250 triệu đồng. "Ông bầu" Ông Ngô Văn Đông cho biết thành tích thi đấu vừa qua với hạng nhì giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, vô địch Cúp Hùng Vương cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của các tuyển thủ CLB VTV Bình Điền Long An. "Các cháu hãy chơi thoải mái thì sẽ thăng hoa, gặt hái thành công. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội, điều kiện tốt nhất để các cháu an tâm thi đấu", ông Ngô Văn Đông bày tỏ.

Vài ngày nữa, tay đập số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ từ Nhật Bản trở về nước và di chuyển lên Đắk Lắk hội quân cùng Chen Peiyan và các đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An. Vào tháng 8.2024, cô sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho CLB Kuzeyboru ở giải vô địch quốc gia nước này. Đây là CLB thuộc tốp đầu bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ và đoạt vé tham dự giải bóng chuyền các CLB châu Âu. Đây là cơ hội rất lớn cho Trần Thị Thanh Thúy trau dồi, phát triển sự nghiệp.