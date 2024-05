Xem trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền hôm nay ở đâu, kênh nào?

Ở bảng B, sau thất bại ở ngày ra quân trước CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản), Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An buộc phải giành chiến thắng trước U.20 Việt Nam ở trận đấu diễn ra lúc 20 giờ hôm nay để níu giữ cơ hội vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An quyết tâm vượt qua U.20 Việt Nam để tranh vé vào bán kết KHẢ HÒA

Phong độ không tốt của Trần Thị Thanh Thúy do vừa khỏi chấn thương khiến HLV Thái Quang Lai không khỏi lo lắng. Ở trận ra quân thua 1-3 trước CLB PFU Blue Cats, HLV này phải cho Thanh Thúy ra nghỉ ở cuối ván 1, sau đó luân phiên sử dụng cô ở 3 ván còn lại nhưng tay đập số 1 Việt Nam vẫn chưa đạt cảm giác, trạng thái thi đấu tốt nhất.

U.20 Việt Nam có cơ hội trui rèn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền VFV

Chạm trán với đội U.20 Việt Nam non kém kinh nghiệm thể hiện sau trận thua 0-2 trước CLB Hóa chất Đức Giang ở trận ra quân là cơ hội cho CLB VTV Bình Điền Long An tìm kiếm chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để Trần Thị Thanh Thúy tìm lại cảm giác ghi điểm. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận U.20 Việt Nam với lực lượng mỏng, nhiều em mới lần đầu tham dự giải đấu đỉnh cao nên khó gây bất ngờ cho CLB VTV Bình Điền Long An. "Mỗi trận đấu tại giải là cơ hội quý giá cho các em đội tuyển U.20 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ.

Đội Hóa chất Đức Giang tranh ngôi đầu bảng A với CLB PFU Blue Cats. VFV

Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu còn lại bảng A giữa CLB Hóa chất Đức Giang với CLB PFU Blue Cats. Cả 2 đội đều có chiến thắng ở trận ra quân nên nếu đánh bại được đối thủ ở trận đấu hôm nay sẽ sớm lấy vé vào bán kết. Với những gì đã thể hiện, CLB PFU Blue Cats đến từ Nhật Bản được đánh giá cao hơn trong khi đội Hóa chất Đức Giang cũng trông chờ vào các gương mặt Trần Thị Bích Thủy, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến tỏa sáng.

Trước đó vào lúc 14 giờ diễn ra trận đấu ở bảng B với cuộc chạm trán giữa đội U.20 Thái Lan với CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Lượt trận ra quân của 2 đội hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn khi U.20 Thái Lan mang đến dàn tuyển thủ trẻ được đánh giá chất lượng còn CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước sở hữu dàn tuyển thủ đội tuyển Việt Nam như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền.

Vé xem các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk đã được bán tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk với mức giá 70.000 đồng/vé/ngày cho vòng bảng, 100.000 đồng/vé/ngày cho vòng bán kết và 150.000 đồng/vé cho chung kết. Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên VTV9, VTV8, VTV5 Tây Nguyên, SCTV15, On Sports, FPT Play.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024: