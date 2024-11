Thanh Thúy nỗ lực cạnh tranh ở châu Âu

Tín hiệu vui từ Thanh Thúy

Người hâm mộ bóng chuyền VN không khỏi lo âu khi Trần Thị Thanh Thúy quyết định sang Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho CLB Kuzeyboru. Lý do là giải vô địch bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ thu hút các đội mạnh, nhiều VĐV đẳng cấp và cạnh tranh quyết liệt hơn nhiều so với các đội bóng khác mà Thanh Thúy từng đầu quân ở Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan… Ngoài ra lối chơi của các đội châu Âu cũng khác so với châu Á nên Thanh Thúy cần thời gian hòa nhập, chưa kể cô còn thua kém các đối thủ châu Âu và ngoại binh về sức mạnh, thể lực lẫn kỹ thuật. Thêm lý do để người hâm mộ bóng chuyền nữ VN lo lắng cho Thanh Thúy là cô vừa trở lại sau chấn thương, chưa có được phong độ tốt. Vì thế không bất ngờ khi tay đập cao 1,93 m với biệt danh "sếu vườn" ngồi dự bị liên tiếp trong những trận đấu vừa qua ở giải vô địch bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo CLB Kuzeyboru Ảnh: CLB Kuzeyboru

Đến hôm qua 6.11, Thanh Thúy mới được trao cơ hội khi CLB Kuzeyboru thi đấu ở Cúp bóng chuyền châu Âu, chạm trán CLB OK Dynama của Croatia.

Tuy nhiên, phải đến gần cuối ván 3 trong trận đấu với CLB OK Dynama, Thanh Thúy mới được ban huấn luyện tung vào sân. Tay đập quê Bình Dương thi đấu đầy nỗ lực và thể hiện được khả năng nên ban huấn luyện tin tưởng cho đấu chính trong cả ván 4. Ngày ra mắt Cúp bóng chuyền châu Âu của Thanh Thúy trở nên trọn vẹn khi cô là người ghi điểm số quyết định giúp đội mình giành chiến thắng 3-1. Với những gì thể hiện ở trận đấu này, Thanh Thúy hứa hẹn được ban huấn luyện CLB Kuzeyboru trao cơ hội thi đấu ở các trận tiếp theo.

Hấp dẫn tranh ngôi vô địch quốc gia

Do xuất ngoại thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ nên Thanh Thúy không cùng CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia khởi tranh hôm nay 7.11 tại Lào Cai. Ngoại binh người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou được chiêu mộ, hòa nhập khá nhanh cùng đội nên HLV Thái Quang Lai kỳ vọng đủ sức gánh vác khoảng trống mà Thanh Thúy để lại. Để gia tăng kinh nghiệm, Kim Thanh - người vừa giúp CLB TP.HCM thăng hạng năm 2025, cũng được CLB VTV Bình Điền Long An gọi trở lại. Kết thúc giai đoạn 1, CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì (sau đội Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước), nỗ lực giữ chân trong tốp 4 của giai đoạn 2 để vào vòng chung kết, tranh ngôi vô địch.

Cạnh tranh với CLB VTV Bình Điền Long An phải kể đến là CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Đội bóng này sở hữu dàn nội binh là tuyển thủ VN như Lâm Oanh, Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, còn có ngoại binh được đánh giá chất lượng tốt là Jana Kulan (Azerbaijan). Lợi thế dẫn đầu ở giai đoạn 1 là động lực cho các tay đập CLB Binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước bước vào giai đoạn 2 và vòng chung kết.

Đáng gờm hơn cả trong cuộc đua vô địch vẫn là đội Ninh Bình. Nhà đương kim vô địch sở hữu ngôi sao đang có phong độ tốt nhất bóng chuyền nữ VN là Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các tuyển thủ Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh là tuyển thủ Thái Lan Warisara. Lợi thế cho đội bóng này là cả đội (cả nội lẫn ngoại binh) có thời gian dài thi đấu cùng nhau nên rất ăn ý.