Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Căng như dây đàn

Ở cuộc đua giành 4 vé vào bán kết, CLB Thanh Hóa với sự xuất sắc của bộ đôi Đoàn Thị Xuân, Liu Yanhan (Trung Quốc), giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước CLB Ngân hàng Công thương. Thành tích này giúp đội bóng xứ Thanh chiếm đỉnh bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia với 15 điểm (5 trận thắng, 2 trận thua). Tấm vé vào bán kết đã trong tầm tay của đội bóng này bởi chỉ gặp đội yếu hơn là Thái Bình ở trận cuối diễn ra lúc 14 giờ hôm nay.

Đội Thanh Hóa tạo bất ngờ lớn ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: VFV

"Đội bóng nhà giàu" Hóa chất Đức Giang cũng có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước nhà đương kim vô địch LPBank Ninh Bình. Với chiến thắng này, CLB Hóa chất Đức Giang thắp lại hy vọng vào bán kết khi xếp hạng 5 với 11 điểm (4 trận thắng, 2 trận thua) và còn thi đấu 2 trận trước đối thủ yếu hơn là Hà Nội và Ngân hàng Công thương. Sau chiến thắng trước đối thủ duyên nợ LPBank Ninh Bình, các cầu thủ đội Hóa chất Đức Giang được thưởng nóng 1,1 tỉ đồng.

CLB Hóa chất Đức Giang xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch LPBank Ninh Bình ẢNH: VFV

3 đội khác đang cạnh tranh quyết liệt vào tốp 4 là VTV Bình Điền Long An (14 điểm), Binh chủng Thông tin (13 điểm), LPBank Ninh Bình (12 điểm). Trong khi đó ở cuộc chiến trụ hạng, đội Hà Nội (2 điểm) xếp cuối và khó thoát tấm vé đầu tiên rớt hạng. 1 trong 3 đội còn lại là Thái Bình (6 điểm), Quảng Ninh (6 điểm), Ngân hàng Công thương (5 điểm) sẽ phải rớt hạng nên cạnh tranh hết sức quyết liệt.

Hôm nay (10.11) diễn ra 3 cặp đấu tiếp theo của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 giữa đội Thái Bình với Thanh Hóa (14 giờ), VTV Bình Điền Long An với LPBank Ninh Bình (17 giờ), Ngân hàng Công thương với Quảng Ninh (20 giờ). Các trận đấu này được trực tiếp trên kênh On Sports của VTVCab cùng các ứng dụng On, On Plus.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 (tính đến hết lượt trận ngày 9.10):