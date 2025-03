Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Thử thách với Thanh Thúy

Khó hóa giải Thanh Thúy

Hôm nay (26.3), giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra các trận đấu hứa hẹn hấp dẫn. Trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Ngân hàng công thương. Trận đấu được dự báo sẽ khó khăn cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội.

Thanh Thúy (áo vàng) gặp thử thách khi cùng CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán đội Ngân hàng công thương ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trở lại đấu trường quốc nội sau 3 năm vắng bóng vì bận xuất ngoại thi đấu, Trần Thị Thanh Thúy nhanh chóng thể hiện vai trò chủ công trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Cô cùng với ngoại binh Natalia Lijewska, Trà My, Kim Thoa, Khánh Đang chơi rất hay, giúp đội bóng miền Tây toàn thắng 2 trận cùng với tỷ số 3-0, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Nhiều cổ động viên ví von Thanh Thúy chẳng khác nào như một ngoại binh trong màu áo đội VTV Bình Điền Long An bởi trình độ không hề thua kém so với những ngoại binh "chinh chiến" ở giải vô địch quốc gia lần này.

Trong khi đó đội Ngân hàng công thương do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt cũng đang thi đấu ấn tượng. Sau trận ra quân để thua đội LPBank Ninh Bình 1-3, đội Ngân hàng công thương bất ngờ đánh bại CLB Binh chủng thông tin 3-1 ở lượt trận thứ hai. Ngoài tài cầm quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thì đội Ngân hàng công thương có được sức trẻ của các tài năng như Đặng Thị Hồng, Vi Thị Như Quỳnh, kinh nghiệm của Đinh Thị Trà Giang và đẳng cấp của ngoại binh người Serbia Jelena Vulin. Vì lẽ đó CLB Ngân hàng công thương hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An khi chạm trán nhau ở trận đấu diễn ra lúc 12 giờ.

Lúc 17 giờ 30 là cuộc đối đầu giữa CLB Binh thủng thông tin với đội tân binh TP.HCM, là đội bóng đang thua cả 2 trận trước Hoá chất Đức Giang và Thái Bình. Ở giải nam, đương kim vô địch Biên phòng chạm trán đương kim á quân Sanest Khánh Hòa lúc 14 giờ 30 còn CLB Hà Nội gặp LPBank Ninh Bình lúc 20 giờ.