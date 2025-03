Đội bóng chuyền Công an TP.HCM thăng hoa ở giải quốc gia: Dấu ấn của nhân tố đặc biệt

Đẳng cấp của nhà vô địch thế giới

Ở tuổi 37, Michal Kubiak vẫn thể hiện được đẳng cấp của tay đập từng là thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan 2 lần vô địch thế giới năm 2014, 2018. HLV Dương Tấn Vinh của đội Công an TP.HCM cho biết Michal Kubiak từng thi đấu nhiều nơi, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc. Khả năng thích nghi, hòa nhập tốt nên việc mới gia nhập đội Công an TP.HCM chưa đầy 1 tuần không là trở ngại lớn đối với Michal Kubiak. "Điều quan trọng vẫn nằm ở khả năng chuyên môn của Michal Kubiak. Anh từng được chọn là chủ công xuất sắc nhất thế giới, lại là đội trưởng nên ngoài đẳng cấp còn biết động viên tinh thần các đồng đội ở thời điểm khó khăn. Là ngôi sao nhưng Michal Kubiak khiêm tốn, hòa đồng với anh em trong đội và thể hiện được tính chuyên nghiệp cao", HLV Dương Tấn Vinh cho biết.

Michal Kubiak thi đấu nổi bật trong màu áo đội Công an TP.HCM ảnh: CLB Công an TP.HCM

Xem Michal Kubiak thi đấu trong màu áo đội Công an TP.HCM, giúp đội bóng này toàn thắng cả 4 trận trước LPBank Ninh Bình, Long An, Thể Công, Hà Nội, người xem phải trầm trồ trước các pha bóng đẳng cấp. Như ở trận thắng "nghẹt thở" 3-2 trước đội Thể Công, Michal Kubiak có pha cứu bóng bằng chân ngoạn mục bên cạnh pha chuyền bóng 1 tay đầy nhạy cảm giúp đồng đội dứt điểm thành công. Nhiều HLV nhận định anh chính là ngoại binh giỏi nhất từ trước đến nay đầu quân cho một CLB trong nước tranh tài ở giải vô địch quốc gia. "Điểm mạnh nhất ở Michal Kubiak là sự toàn diện. Ngoài khả năng tấn công, anh còn hỗ trợ phòng ngự, bắt bước 1 tốt. Điều này tạo nên sự khác biệt của ngoại binh này so với nhiều đồng nghiệp khác. Được lãnh đạo CLB tạo điều kiện tối đa, chúng tôi may mắn có được ngoại binh đẳng cấp như Michal Kubiak để hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia năm nay", HLV Dương Tấn Vinh bày tỏ.

Phát huy sức mạnh nội binh

Ngoài sở hữu ngoại binh đẳng cấp Michal Kubiak, đội Công an TP.HCM còn có dàn sao nội binh như Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Tú, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Thoại Khương, Trần Triển Chiêu… Rất nhiều tài năng trong nước được đội Công an TP.HCM chiêu mộ phục vụ cho tham vọng cao ở mùa giải năm nay. Điều này cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt cho vị trí ra sân thi đấu.

HLV Dương Tấn Vinh cho biết sự cạnh tranh lành mạnh đã thúc đẩy các cầu thủ không ngừng nỗ lực trong tập luyện nhằm khẳng định bản thân. Toàn đội cũng quán triệt tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng lẫn nhau, chọn người thể hiện tốt trong tập luyện, có năng lực, phong độ cao ra sân thi đấu.

"Mục tiêu trước mắt của đội Công an TP.HCM là nỗ lực giành chiến thắng từng trận đấu ở giải vô địch quốc gia 2025 nhằm cạnh tranh chức vô địch. Là tân binh, đội hình nhiều cầu thủ mới gia nhập nên chúng tôi cũng cần thời gian để hoàn thiện trước khi tính đến mục tiêu vươn ra quốc tế", HLV Dương Tấn Vinh cho biết.

Sau 4 trận toàn thắng ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội Công an TP.HCM chính thức đoạt vé tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 diễn ra từ 3 - 6.4 tại Phú Thọ. Giải đấu này gồm 4 đội nam, 4 đội nữ mạnh nhất của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Hôm nay đội Công an TP.HCM thi đấu trận cuối giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, gặp đội đương kim á quân Sanest Khánh Hòa.