Chơi thăng hoa, đội Công an TP.HCM đăng quang giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng

Sau khi chật vật vượt qua CLB Visakha (Campuchia) ở bán kết, đội bóng chuyền Công an TP.HCM đã phô diễn được sức mạnh lẫn tinh thần thi đấu cao nhất khi chạm trán với CLB TP.HCM ở chung kết. Hàng ngàn khán giả đến chật kín nhà thi đấu Tân Bình là chất xúc tác giúp Giang Văn Đức cùng các đồng đội thăng hoa.

Đội Công an TP.HCM (áo đỏ) thi đấu tưng bừng ở chung kết trước CLB TP.HCM LT

Đẳng cấp cùng kinh nghiệm nhiều năm khoác áo đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giúp chuyền hai Giang Văn Đức có những pha kiến tạo thuận lợi cho các đồng đội Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh tung ra những cú đập bóng đầy uy lực ghi điểm. Lối đánh bốc lửa và hiệu quả của đội Công an TP.HCM khiến các cầu thủ CLB TP.HCM bị choáng ngợp, thua cách biệt 16/25 ở ván 1.

Niềm vui của cầu thủ đội Công an TP.HCM ở trận chung kết LT

Nỗ lực CLB TP.HCM chỉ giúp họ có được một số pha giằng co ở 2 ván đấu tiếp theo chứ không thể lật ngược tình thế trước dàn cầu thủ đội Công an TP.HCM phát huy được sức mạnh ở từng cá nhân lẫn sức mạnh tinh thần tập thể đồng sức đồng lòng. Đội Công an TP.HCM cụ thể hóa ưu thế trên sân bằng chiến thắng 25/23 ở ván 2, 25/20 ở ván ba và khép lại trận chung kết bằng thắng lợi cách biệt 3-0 trước CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM (áo xanh) choáng ngợp trước lối chơi đầy quyết tâm và hiệu quả của đội Công an TP.HCM LT

Danh hiệu vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024 mang về cho đội Công an TP.HCM 60 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra đội bóng này còn có 2 giải thưởng cá nhân cho chủ công xuất sắc Lâm Văn Sanh, libero xuất sắc Nguyễn Trung Hiếu. CLB TP.HCM đoạt á quân với phần thưởng 40 triệu đồng. Đội bóng này cũng có 2 giải cá nhân dành cho phụ công xuất sắc Chế Quốc Vô Lít và chuyền hai xuất sắc Phạm Thoại Khương.

Đội Công an TP.HCM lên ngôi vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024 LT

Giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần thứ 1 làm sống lại không khí bóng chuyền đỉnh cao ở TP.HCM vốn nhiều năm bị "nguội lạnh". Giải là cơ hội cho các đội trong nước cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh trước thềm giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất. Đại diện ban tổ chức cho biết giải sẽ được duy trì thường niên, thành "món ăn tinh thần" chất lượng cho người hâm mộ.