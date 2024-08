Người hâm mộ được vào xem miễn phí giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024

Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng chuyền TP.HCM không được tận mắt xem những trận đấu đỉnh cao, vì thế háo hức chờ đón giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần thứ 1 sắp khởi tranh. Ở buổi họp báo công bố giải đấu diễn ra hôm nay tại TP.HCM, đại diện ban tổ chức cho biết giải đấu có sự góp mặt tranh tài của 8 đội bóng nam gồm Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, TP.HCM, Công an TP.HCM và CLB Visakha đến từ Campuchia.

Đội bóng chuyền Công an TP.HCM là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần thứ 1 BTC

Đàng chú ý đội bóng chuyền nam Công an TP.HCM thời gian gần đây được đầu tư mạnh mẽ, sở hữu nhiều tên tuổi kỳ cựu, nổi danh trong làng bóng chuyền Việt Nam như Nguyễn Văn Hạnh, Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Lê Quang Đoàn, Lâm Văn Sanh đồng thời có thêm ngoại binh Hiroshi Centelles Rosales (Cuba), trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Công bố giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng lần thứ 1 - 2024 BTC

Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Phó trưởng Ban chỉ đạo Công an TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu diễn ra nhân dịp lực lượng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đúng vào ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8). Giải là cơ hội cho các đội bóng chuyền phía nam được cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu để chuẩn bị cho các giải khác trong thời gian tới. Với sự đồng hành của các đơn vị, giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng cũng hướng đến việc tổ chức thường niên.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm 4 đội Công an TP.HCM, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre còn bảng B gồm TP.HCM, Visakha, Long An, Bình Dương. Các đội thi đấu vòng tròn chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết. Phần thưởng cho đội vô địch là 60 triệu đồng, hạng nhì 40 triệu đồng và hạng ba nhận 20 triệu đồng.

Trận khai mạc và chung kết bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng được trực tiếp trên VTV9.