Tưng bừng khai mạc giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng, chủ giải thắng dễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban chuyên đề Công an Thành phố, Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng tranh Cúp Báo Công an Thành phố" lần thứ 1 - năm 2024 có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2024), 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2024) và đặc biệt chào mừng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Khai mạc giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024 LT

Giải năm nay với sự tham gia của 8 đội, gồm 7 CLB trong nước là Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, TP.HCM, Công an TP.HCM và CLB Visakha đến từ Campuchia. Giải đấu là sân chơi bổ ích cho các CLB cọ xát, trui rèn bản lĩnh cũng là dịp để người hâm mộ bóng chuyền TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung được thưởng thức những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng hay. Lâu lắm rồi tại TP.HCM mới có giải bóng chuyền đỉnh cao nên đông đảo người hâm mộ đã đến nhà thi đấu Tân Bình để "hít thở" bầu không khí của môn thể thao được đánh giá hấp dẫn chỉ sau bóng đá.

Đội chủ giải Công an TP.HCM (áo đỏ) giành chiến thắng trước Bến Tre ở trận khai mạc LT

Ở trận khai mạc, đội chủ giải Công an TP.HCM với sự góp mặt của dàn VĐV kỳ cựu như Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Văn Sanh cùng ngoại binh người Cuba Hiroshi Centelles Rosales giành chiến thắng tưng bừng 3-0 (25/21, 25/17, 25/15) trước đội Bến Tre. Ở trận còn lại ở bảng A, đội Vĩnh Long cũng vượt qua Trà Vinh với tỷ số 3-0 (25/14, 25/23, 25/23). Trong khi đó ở bảng B, đội Long An và CLB Visakha cống hiến trận đấu so kè quyết liệt từng điểm với chiến thắng 3-1 (25/23, 25/23, 30/32, 26/24) cho đại diện Việt Nam.

Các cầu thủ đội Công an TP.HCM thể hiện quyết tâm cao LT

Vòng đấu bảng sẽ kết thúc ngày 14.8, chọn các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết vào ngày 15.8. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 16.8. Toàn bộ các trận đấu của giải bóng chuyền Công an TP.HCM 2024 đều mở cửa tự do cho khán giả vào xem, cổ vũ cho các đội tranh tài.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024: