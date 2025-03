Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Bích Tuyền thăng hoa

Bích Tuyền lập công

Hôm nay (28.3) tại Hà Nội, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chứng kiến màn "thư hùng" hấp dẫn giữa CLB LPBank Ninh Bình, nơi góp mặt ngôi sao Nguyễn Thị Bích Tuyền, và đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An với sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ đội LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An cống hiến trận đấu gay cấn, giằng co từng điểm ở ván đầu. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An tận dụng cơ hội tốt hơn, qua đó giành chiến thắng 25/23 ở ván đầu.

Nguyễn Thị Bích Tuyền tỏa sáng giúp CLB LPBank Ninh Bình đánh bại đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ván đấu thứ 2 chứng kiến quyết tâm cao độ của Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội. Các cô gái đến từ Long An cũng nỗ lực cân bằng được 25/25 sau hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục, tuy nhiên Bích Tuyền lại tỏa sáng đúng lúc mang về thắng lợi 28/26 cho CLB LPBank Ninh Bình.

Để thua đáng tiếc ở ván hai khiến tinh thần các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An chùng xuống, nhiều lần đánh bóng hỏng. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội LPBank Ninh Bình chơi "thăng hoa", tạo thế trận tấn công áp đảo, thắng liên tiếp 2 ván với cùng điểm số 25/14.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội đương kim vô địch giúp Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau 4 trận toàn thắng, đạt 12 điểm. Trong khi đó Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng nhì với 9 điểm. Giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia còn 1 lượt đấu, CLB LPBank Ninh Bình chạm trán đội Thái Bình còn VTV Bình Điền Long An gặp đội Binh chủng thông tin.