Bóng chuyền Việt Nam hội nhập quốc tế

Tham vọng ngay từ cấp độ CLB

Trước kia, các CLB bóng chuyền VN không mấy mặn mà với các giải quốc tế nên đội tuyển VN thường đại diện tranh tài ở giải các CLB châu Á, các CLB thế giới. Năm ngoái, CLB LPBank Ninh Bình trong lần đầu bước ra đấu trường quốc tế đã có sự đầu tư khá tốt. Sự xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội mang về cho đội bóng này danh hiệu á quân châu Á.

Đội Công an TP.HCM sẽ đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương với 3 ngoại binh ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Năm nay với việc đoạt danh hiệu vô địch quốc gia 2024, CLB VTV Bình Điền Long An đại diện bóng chuyền nữ VN tham dự giải các CLB châu Á 2025 sẽ diễn ra trong tháng 4 này tại Philippines. Đội bóng đến từ Long An cho thấy tham vọng lớn khi lực lượng với những gương mặt xuất sắc như Trần Thị Thanh Thúy, Trà My, Kim Thoa, Ngọc Hoa cùng ngoại binh Natalia Lijewska (Ba Lan). Không những thế, lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An tiết lộ đang thương thảo nhằm chiêu mộ thêm những gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngoại binh Edina Begic (Bosnia & Herzegovina). Nếu có được 2 tài năng này, CLB VTV Bình Điền Long An sẽ rất đáng gờm, đủ sức cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Theo kết quả bốc thăm giải các CLB nữ châu Á, CLB VTV Bình Điền Long An chung bảng C với CLB Beijing Baic Motor (Trung Quốc), Saipa Tehran (Iran). Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Thái Quang Lai là giành một trong 2 tấm vé nhất, nhì bảng để vào tứ kết. Tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, CLB VTV Bình Điền Long An cũng thi đấu khá ấn tượng khi xếp hạng nhì (sau CLB LPBank Ninh Bình), qua đó giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra từ ngày 3 - 6.4 tại Phú Thọ.

Đặc sắc Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Nhằm mang đến cho người hâm mộ những trận đấu chất lượng chuyên môn cao, BTC Cúp bóng chuyền Hùng Vương cho phép các đội tham dự giải tự do chiêu mộ, đăng ký nội binh lẫn ngoại binh. Khác với giải vô địch quốc gia, mỗi đội chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và chỉ 1 ngoại binh được thi đấu trên sân.

Với cơ chế mở ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương, nhiều đội giàu tham vọng đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Đơn cử như đội Công an TP.HCM ngoài bộ đôi ngoại binh hiện có là Michal Kubiak (Ba Lan), Julio Cesar Cardenas (Cuba) còn chiêu mộ thêm tay đập Rendy Tamamilang (Indonesia). Cùng với dàn nội binh chất lượng, đội Công an TP.HCM sẵn sàng cho mục tiêu vô địch trước sự cạnh tranh của các đối thủ mạnh khác, trong đó đáng gờm nhất là nhà ĐKVĐ Biên Phòng.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 hứa hẹn hấp dẫn khi có sự góp mặt của 4 đội nam gồm Công an TP.HCM, Biên Phòng, Thể Công, Đà Nẵng cùng 4 đội nữ LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng thông tin, Ngân hàng Công thương. Đây là những đội bóng vừa thể hiện được phong độ ấn tượng ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tại Hà Nội.

Trao đổi hôm qua, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết: "Cúp bóng chuyền Hùng Vương được duy trì tổ chức hằng năm nhưng là giải mở rộng. Với tính chất như thế, BTC cho phép các đội thuê mướn ngoại binh lẫn nội binh thoải mái, không hạn chế số cầu thủ ngoại ra sân. Điều này nhằm mang lại những trận đấu chất lượng. Việc mở rộng ngoại binh thi đấu ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương cũng là cơ sở để Liên đoàn Bóng chuyền VN xem xét tính hiệu quả nhằm tính toán phương thức sử dụng ngoại binh cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm sau. Ở các nước hiện nay đa phần cho phép từ 2 ngoại binh thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Chúng ta hội nhập quốc tế nhưng cũng cần tính toán cẩn trọng để phù hợp nhất với bối cảnh hiện tại".