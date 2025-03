Bất ngờ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

S Ự BẤT NGỜ… HỢP LÝ

Ở giải nam chứng kiến hành trình cực kỳ ấn tượng của đội tân binh Công an TP.HCM khi toàn thắng cả 5 trận. Đội bóng này có sự đầu tư mạnh mẽ khi chiêu mộ bộ đôi ngoại binh chất lượng đến từ Ba Lan và Cuba. Trong đó tay đập Michal Kubiak, thủ quân đội tuyển bóng chuyền Ba Lan từng 2 lần vô địch thế giới, đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Thành công của đội Công an TP.HCM còn đến từ dàn nội binh giỏi như Đinh Văn Tú, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư… Đội ĐKVĐ Biên Phòng khẳng định được sức mạnh với thành tích bất bại nhờ lực lượng ổn định là dàn tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy.

Đội Hóa chất Đức Giang không được dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VN

Với việc "chảy máu" lực lượng khi hàng loạt gương mặt trụ cột ra đi trước mùa giải mới, đội đương kim á quân Sanest Khánh Hòa do HLV Ngô Văn Kiều dẫn dắt để thua 3 trận trước các đội Long An, Biên Phòng và Công an TP.HCM. Chỉ mới có 2 trận thắng, đội Sanest Khánh Hòa nằm ngoài tốp 4 của giai đoạn 1. Từ đội bóng nhiều lần vô địch quốc gia, thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết và luôn khiến các đối thủ e ngại, giờ đây Sanest Khánh Hòa phải tập trung cho mục tiêu trụ hạng.

Tương tự, một đội bóng cũng rơi vào tình thế nguy nan là LPBank Ninh Bình. Kết thúc giai đoạn 1, cả LPBank Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa đều văng khỏi tốp 4. Công an TP.HCM, Biên Phòng, Thể Công, Đà Nẵng là 4 đội có thứ hạng cao nhất sau giai đoạn 1, qua đó đoạt vé tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra từ 3 - 6.4 tại Phú Thọ.

Vì sao đội Hóa chất Đức Giang sa sút?

Ở giải nữ, đội đương kim á quân Hóa chất Đức Giang tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ với 2 ngoại binh Tichaya Boolert (Thái Lan), Chepchumba (Cuba). Dàn nội binh của đội bóng nhà giàu này cũng không kém cạnh, với Trần Thị Bích Thủy vừa trở về từ Hàn Quốc và tuyển thủ Trần Tú Linh. Thế nhưng các học trò HLV Nguyễn Hữu Hà đã để thua các trận quan trọng trước Ngân hàng Công thương, Binh chủng Thông tin, LPBank Ninh Bình, nên không thể chen chân vào tốp 4. Thành tích chưa tốt của đội Hóa chất Đức Giang một phần đến từ nguyên nhân khách quan khi 2 trụ cột là Trần Tú Linh, Chepchumba gặp chấn thương, chưa thể hiện được phong độ tốt. Cũng vì thế thầy trò HLV Hữu Hà đành ngậm ngùi làm khán giả ở giải Cúp bóng chuyền Hùng Vương dành cho 4 đội có thành tích tốt nhất giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

LPBank Ninh Bình với phong độ ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngoại binh người Bulgaria Miroslava Paskova, đã toàn thắng 5 trận ở giai đoạn 1. Bại tướng của đội Ninh Bình có những đối thủ rất mạnh như đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng Công thương.

Ở giải nữ cũng xác định 4 đội giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương là CLB LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương.