Đội Binh chủng Thông tin vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Để thua 1-3 trước đội VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia kết thúc cách đây đúng 1 tuần tại Hà Nội nên đội Binh chủng Thông tin bị đánh giá thấp hơn khi tái đấu ở bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra hôm qua (6.4) tại Phú Thọ. Chưa kể đội bóng đến từ Long An còn được đánh giá mạnh hơn khi tăng cường ngoại binh Lianet Garcia Anglada (Cuba) bên cạnh Natalia Lijewska (Ba Lan). Ban huấn luyện đội ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An tự tin khi chỉ tung ra sân 1 ngoại binh là Natalia Lijewska bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang, Trà My. Tuy nhiên chủ lực Thanh Thúy nhiều lần đánh bóng hỏng, Natalia Lijewska hay Trà My, Ngọc Hoa đều chơi dưới sức khiến đội VTV Bình Điền Long An bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm.

Cũng cần lưu ý đội Binh chủng Thông tin có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận tái đấu này. HLV kỳ cựu Phạm Văn Long đã làm công tác tâm lý rất tốt cho các học trò, nhờ đó Lâm Oanh, Kiều Trinh, đặc biệt là bộ đôi chủ công Nguyễn Thị Phương - Andrea Mitrovic (Canada) thi đấu bùng nổ, hiệu quả. Các cô gái Binh chủng Thông tin gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước đối phương 2-0 với điểm số lần lượt là 25/23, 25/19.

CLB Binh chủng Thông tin đã xuất sắc vượt qua CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở 2 ván đấu này, HLV Thái Quang Lai tung ngoại binh Lianet Garcia Anglada vào sân ở thời điểm cuối trận để CLB VTV Bình Điền Long An chơi với 2 ngoại binh, nhưng cũng không thể lật ngược thế trận. Bởi lẽ ngoài tấn công hiệu quả, CLB Binh chủng Thông tin còn tổ chức phòng ngự tốt, trong đó libero Lưu Thị Ly Ly có nhiều pha cứu thua ngoạn mục.

Không còn đường lùi, HLV Thái Quang Lai đưa cả 2 ngoại binh ra sân từ đầu ở ván đấu thứ 3. Lianet Garcia Anglada với thể trạng tốt do được nghỉ ngơi ở phần lớn thời gian của 2 ván đầu, trở thành tay ghi điểm số 1 giúp đội VTV Bình Điền Long An liên tục dẫn trước đối phương. Chính những khoảnh khắc bùng nổ của tay đập người Cuba khiến đội Binh chủng Thông tin dù chơi hay với khoảnh khắc bùng nổ ở cuối ván của Kiều Trinh cũng đành chấp nhận thất bại với điểm số 23/25, để đối thủ thu ngắn tỷ số còn 1-2. Lên tinh thần, các cô gái VTV Bình Điền Long An thi đấu tưng bừng, liên tục dẫn điểm ở ván 4. Cách biệt được Thanh Thúy cùng đồng đội tạo ra có lúc lên tới 6 điểm (10/6), tuy nhiên Kiều Trinh cùng đội Binh chủng Thông tin cũng có chuỗi lên điểm ấn tượng, cân bằng được điểm số 15/15.

Người hâm mộ được chứng kiến màn so kè điểm số đầy căng thẳng giữa hai đội đến 24/24. Bản lĩnh ở thời điểm quyết định giúp các cô gái Binh chủng Thông tin giành thắng lợi 26/24, khép lại chiến thắng chung cuộc 3-1, giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương với đội LPBank Ninh Bình.