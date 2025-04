Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 hôm nay: Tấm vé cuối vào chung kết

Sau 2 ngày tạm dừng để thực hiện Quốc tang, ngày 6.4, Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 trở lại với trận bán kết giữa CLB VTV Bình Điền Long An với đội Binh chủng thông tin ở giải nữ và đội Biên Phòng với đội Thể Công ở giải nam.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An hứa hẹn đoạt vé vào chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025 HÀ PHƯƠNG

Ở trận bán kết 1 giải nữ diễn ra trước đó, đội LPBank Ninh Bình với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền đã đánh bại CLB Ngân hàng Công thương, đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết. Ở trận bán kết 2, CLB VTV Bình Điền Long An bên cạnh dàn hảo thủ Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Hoa còn có 2 ngoại binh được ra sân cùng lúc là Natalia Lijewska (Ba Lan) và Lianet Garcia Anglada (Cu Ba). Vì thế đội đương kim vô địch quốc gia được đánh giá cao hơn hẳn so với đội Binh chủng Thông tin. Trận đấu giữa đội VTV Bình Điền Long An với Binh chủng thông tin diễn ra lúc 19 giờ và được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab.

Ở giải nam, đội Công an TP.HCM sở hữu đến 3 ngoại binh cùng dàn nội binh chất lượng, dễ dàng đánh bại đội Đà Nẵng ở trận bán kết 1 để lấy vé vào chung kết. Ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 21 giờ hôm nay, CLB Biên Phòng chạm trán với Thể Công cạnh tranh tấm vé còn lại vào chung kết. Đội Biên Phòng là đương kim vô địch quốc gia, sở hữu dàn sao của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam như Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải... Đội Thể Công cũng không kém cạnh khi có nhiều cầu thủ kinh nghiệm bên cạnh 2 ngoại binh người Cuba là Victor Andreu Flores và Alejandro Rodriguez Fuentes. Cuộc chạm trán giữa 2 đội hứa hẹn "nảy lửa", khó lường.