VTV không còn trắng sóng V-League nhờ đàm phán thành công với FPT: Trận HAGL, Nam Định phát ở đâu?

Ngày 15.8 vừa qua, VTV có công văn gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), với nội dung như sau: "Sau quá trình trao đổi làm việc, tính đến thời điểm hiện tại, VTV vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với Công ty CP Viễn thông FPT (FPT). VTV sẽ tiếp tục làm việc với Công ty FPT để sớm đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất phát sóng các giải đấu, đồng thời VTV cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng VFF, VPF trong việc tuyên truyền, quảng bá cho các giải đấu, phục vụ khán giả yêu thể thao nước nhà".



Tin vui với người hâm mộ là ngày 19.8, VTV và FPT Play đã đàm phán thành công. Theo đó, VTV sẽ phát sóng trực tiếp một số trận ở mỗi vòng V-League, mà cụ thể bắt đầu từ vòng 2 là trận Thể Công Viettel đấu đội Công an TP.HCM vào tối nay và trận SLNA gặp Nam Định vào 18 giờ ngày 23.8 (đều trên kênh VTV5, FPT Play). Các trận còn lại phát trên FPT Play cùng nhiều kênh khác, trong đó có trận Hà Nội gặp HAGL vào 19 giờ 15 ngày 23.8.

Kênh phát trực tiếp vòng 2 V-League

HAGL đương đầu thử thách cực lớn

Những điểm yếu của HAGL đã lộ ra sau trận đấu với CLB Becamex TP.HCM (tên cũ là CLB TP.HCM) hồi cuối tuần trước. Đội bóng phố núi chơi quá đơn điệu, họ sử dụng bóng bổng quá nhiều, quá phụ thuộc vào các tình huống bóng bổng và bóng dài, trong khi những pha phối hợp nhóm ở trên mặt sân diễn ra khá hạn chế.

HAGL thua đậm CLB TP.HCM ở vòng 1 Ảnh: HAGL FC

Chưa hết, HAGL hiện thiếu dạng tiền vệ có khả năng giữ nhịp, điều tiết tốc độ thi đấu cho toàn đội. Đội bóng phố núi hiện nay không còn dạng cầu thủ có thể giữ vai trò thủ lĩnh giống Trần Minh Vương ở các mùa giải gần nhất. Chính vì thiếu thủ lĩnh và thiếu dạng cầu thủ có thể giữ nhịp, nên khi cần chơi chậm rãi, cần giữ bình tĩnh, tránh tự mình làm xáo trộn hàng phòng ngự, HAGL chưa làm được trong trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 1 V-League.

CLB TP.HCM chưa phải là đội bóng quá mạnh tại V-League, nhưng họ vẫn có thể chọc thủng lưới HAGL đến 3 lần, đồng thời còn giữ sạch mành lưới trước các pha tấn công đơn điệu của đội bóng phố núi. Thế nên, Hà Nội FC có thể còn làm tốt hơn so với CLB TP.HCM. Về lý thuyết, Hà Nội FC mạnh hơn nhiều so với CLB TP.HCM. Đội bóng thủ đô sở hữu nhiều ngôi sao hơn, giàu kinh nghiệm hơn so với nhiều đối thủ khác tại V-League.

Bản thân Hà Nội FC cũng đang khao khát chiến thắng, sau cú sẩy chân bất ngờ trước CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) ở vòng 1. Trong trận đấu ấy, Hà Nội FC vẫn chơi rất hay, thực hiện nhiều pha hãm thành và tung ra nhiều cú sút nguy hiểm về phía khung thành của CLB CA.TPHCM. Chỉ có điều họ vấp phải thủ môn Patrik Lê Giang của CLB CA TP.HCM chơi quá xuất sắc, nên Hà Nội FC đành thua sát nút 1-2.

HAGL có kịp sửa chữa những nhược điểm?

Hàng thủ của HAGL không hay hơn hàng thủ của CLB CA TP.HCM, thủ môn Trần Trung Kiên của đội bóng phố núi dù có rất nhiều triển vọng, nhưng vẫn chưa thể so sánh với thủ thành Patrik Lê Giang về khả năng phản xạ và kinh nghiệm khi đối diện với những tình huống "bắn phá" liên tục của đối phương. Chính vì thế, HAGL ở trận gặp Hà Nội FC được dự đoán sẽ chịu nhiều áp lực trước Hà Nội FC.

Hà Nội FC (áo xanh) quyết tâm giành chiến thắng ở vòng 2 Ảnh: CLB CA TP.HCM

Về phía HAGL, đội này chắc chắn không buông xuôi khi làm khách trên sân của Hà Nội FC. Tuy nhiên, để tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn, HAGL phải thực hiện nhiều thay đổi so với chính họ ở vòng đấu đầu tiên. Đoàn quân đang được huấn luyện bởi Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành phải chơi đa dạng hơn, xen kẽ với các tình huống bóng bổng, bóng dài, phải là những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn trên mặt sân, nhằm khiến cho đối thủ khó đoán định các tình huống tấn công của họ.

Ở hàng phòng ngự, các trung vệ gồm Jairo Rodrigues, Đinh Quang Kiệt và Phan Du Học phải xoay trở tốt hơn, nhanh nhẹn hơn để ngăn chặn các tình huống xử lý bóng lắt léo trên mặt sân của các ngôi sao tấn công gồm Văn Quyết, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Trường bên phía Hà Nội FC.

Để sửa chữa hết quá nhiều điểm yếu trong thời gian ngắn không phải là chuyện đơn giản, nên HAGL có thể phải chuẩn bị đối diện với sức ép mạnh mẽ từ phía đội bóng giàu thành tích nhất V-League Hà Nội FC.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League

Thứ sáu, ngày 22.8

19h15, sân Mỹ Đình: Thể Công Viettel - CLB CA TP.HCM

Thứ bảy, ngày 23.8

18h, sân Hòa Xuân: Đà Nẵng - Hà Tĩnh

18h, sân Ninh Bình: Ninh Bình - Thanh Hóa

18h, sân Vinh: SLNA - Nam Định

18h, sân Lạch Tray: Hải Phòng - PVF CAND

19h15, sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC - HAGL

Chủ nhật, ngày 24.8

Sân Gò Đậu: CLB TP.HCM - CLB Công an Hà Nội