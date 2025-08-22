Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vòng 2 V-League: Thời cơ của CLB Nam Định, HAGL khó thoát vị trí đáy bảng?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/08/2025 04:23 GMT+7

Trong khi các đội bóng cạnh tranh ngôi đầu đều phải chạm trán những đối thủ khó chịu, CLB Nam Định có nhiều cơ hội vươn lên độc chiếm đỉnh bảng xếp hạng.

Hàng Đẫy cực nóng

Lúc 19 giờ 15 ngày 22.8, trận cầu tâm điểm của vòng 2 diễn ra tại sân Hàng Đẫy giữa 2 ứng cử viên vô địch là CLB Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM. Ở vòng 1, thầy trò HLV Velizar Popov cũng đã thể hiện được sức mạnh trong màn chia điểm với CLB Công an Hà Nội (CAHN). Với tân binh Lucao, đương kim Vua phá lưới V-League trong đội hình, lối chơi phòng ngự phản công của CLB Thể Công Viettel càng trở nên đáng sợ. Chính chân sút này đã ghi bàn duy nhất cho đội bóng quân đội ở trận mở màn. CLB Công an TP.HCM có một số nét tương đồng với đội Thể Công Viettel. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức cũng tạo ra một thế trận phòng ngự phản công hiệu quả, tiền đạo được kỳ vọng nhất là Nguyễn Tiến Linh cũng đã tỏa sáng. Với những điểm chung đó, người hâm mộ chờ đợi chứng kiến màn so tài kịch tính, căng thẳng giữa 2 đội bóng chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công chặt chẽ, hiệu quả.

Vòng 2 V-League: Thời cơ của CLB Nam Định, HAGL khó thoát vị trí đáy bảng?- Ảnh 1.

Vòng 2 V-League: Thời cơ của CLB Nam Định, HAGL khó thoát vị trí đáy bảng?- Ảnh 2.

Kyle Hudlin (giữa) và CLB Nam Định đủ sức giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đầu tiên

ẢNH: Minh Tú

19 giờ 15 ngày 23.8, CLB Hà Nội tiếp đón HAGL cũng trên sân Hàng Đẫy. Thời điểm này, đội bóng phố núi bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn… Thầy trò HLV Lê Quang Trãi cũng vừa nhận thất bại 0-3 trước CLB Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của CLB Hà Nội cũng không quá tốt, còn HAGL luôn rất quyết tâm mỗi khi chạm trán đội bóng thủ đô nên bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

V-League sẽ đổi ngôi đầu, NAM ĐỊNH SẼ HƯỞNg lợi?

Bên cạnh trận CLB Thể Công Viettel - đội Công an TP.HCM khá cân bằng, kịch bản chia điểm cũng dễ xảy ra ở 2 cặp đấu CLB Ninh Bình - Thanh Hóa và CLB Becamex TP.HCM - đội CAHN cùng diễn ra trong chiều 23.8. Ở vòng 1, CLB Ninh Bình dù có lực lượng vượt trội nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội Hà Tĩnh. Hoàng Đức và các đồng đội bị dẫn trước, bế tắc trong khoảng thời gian dài rồi cuối cùng giành chiến thắng bằng các bàn thắng muộn màng. CLB Ninh Bình có thể tiếp tục gặp nhiều thử thách bởi CLB Thanh Hóa luôn là đối thủ khó chịu với những đội bóng chơi kiểm soát. Đoàn quân của HLV Choi Won-kwon cũng cải thiện sức mạnh đáng kể với những tân binh Quế Ngọc Hải, Mamadou Mbodji hay Odizhon Abdurakhmanov. CLB Ninh Bình sẽ rất muốn thắng để "mở hội" cùng CĐV trong trận đầu tiên chơi trên sân nhà ở V-League, nhưng chắc chắn CLB Thanh Hóa không đến để "dự tiệc".

Trên sân Gò Đậu, mục tiêu giành trọn 3 điểm của CLB CAHN không dễ thực hiện khi gặp chủ nhà Becamex TP.HCM lúc 18 giờ ngày 24.8. Trong trận gặp đội Thể Công Viettel ở vòng 1 V-League, CLB CAHN đã bộc lộ điểm yếu là không duy trì được cường độ chơi bóng trong suốt 90 phút. Các học trò HLV Polking chơi tốt trong hiệp 1, nhưng hay chùn xuống ở 45 phút còn lại. CLB Becamex TP.HCM chắc chắn đã nghiên cứu kỹ và chuẩn bị đấu pháp hợp lý để tiếp đón đối thủ này. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức lại đang có lợi thế về tinh thần (thắng 3-0 ở vòng 1, đá trên sân nhà) và được nghỉ ngơi nhiều hơn nên hoàn toàn đủ sức khiến CLB CAHN phải chia điểm, thậm chí là trắng tay khi rời sân Gò Đậu.

CLB Nam Định có thể trở thành "ngư ông đắc lợi" ở vòng đấu 2, bởi nếu các đối thủ sẩy chân, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng chiếm ngôi đầu khi đối thủ của họ chỉ là SLNA ở trận đấu lúc

18 giờ ngày 23.8. So với mùa giải trước, chất lượng đội hình của đội bóng xứ Nghệ còn suy giảm khi chia tay một số cầu thủ quan trọng như Nguyễn Văn Việt, Đinh Xuân Tiến. Đó là còn chưa kể họ sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh Justin Garcia do án treo giò (nhận thẻ đỏ ở trận thua CLB PVF-CAND). Sẽ không bất ngờ nếu SLNA phải nhận trận thua thứ 2 ở mùa giải này. Các cặp đấu còn lại ở vòng 2 là CLB Đà Nẵng gặp Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng gặp PVF-CAND cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 23.8.

