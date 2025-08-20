Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL và lời cảnh báo đắt giá, xin đừng ‘dành cả mùa giải để lo trụ hạng’

Thiếu Bá
Thiếu Bá
20/08/2025 10:24 GMT+7

Việc HAGL thua đậm CLB Becamex TP.HCM 0-3 trong trận ra quân tại V-League 2025-2026 là bất ngờ không nhỏ. Trận thua đấy là lời cảnh báo cho những nhược điểm của đội bóng phố núi.

Lối chơi của HAGL chưa đặc sắc

Điểm mạnh nhất của HAGL ở mùa giải 2025-2026 là thể hình. Đội bóng phố núi sở hữu rất nhiều cầu thủ cao to, trong đó có thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m), Jairo (1,90 m), tiền vệ Fraga Rodrigo (1,92 m), Marciel (1,86 m), tiền đạo Gabriel Conceicao (1,80 m)…

HAGL và lời cảnh báo đắt giá, xin đừng ‘dành cả mùa giải để lo trụ hạng’ - Ảnh 1.

HAGL (phải) yếu ở khâu phối hợp trên mặt sân

Ảnh: HAGL FC

Hầu hết những cầu thủ này xuất hiện trong trận gặp CLB TP.HCM hôm 17.8, trên sân Pleiku. Lợi thế về thể hình khiến HAGL hướng đến lối chơi sử dụng nhiều bóng bổng. Đặc biệt, họ cố gắng khai thác các tình huống cố định. Khi HAGL được hưởng các quả phạt góc hoặc những quả phạt chếch về hai biên, bên ngoài khu vực cấm địa của đối phương, cầu thủ HAGL luôn cố gắng treo bóng vào bên trong, để những cầu thủ có thể hình ở bên trong tranh bóng bổng với đối phương.

Dĩ nhiên, đây là vũ khí lợi hại với những đội sở hữu nhiều cầu thủ cao lớn như HAGL. Nhưng nếu lối chơi đấy cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đối thủ sẽ tìm bắt bài. CLB TP.HCM của HLV Nguyễn Anh Đức đã bắt bài HAGL theo cách đó. Đội bóng đến từ TP.HCM cũng bố trí những gương mặt cao lớn nhất của mình, đứng trong khu vực cấm địa của đội nhà, nhằm ngăn chặn các pha bóng bổng từ phía HAGL.

Ngoài ra, thủ môn Trần Minh Toàn của CLB TP.HCM được chỉ thị chủ động hơn khi đối thủ treo bóng vào trong. Trần Minh Toàn cố gắng lao ra cản phá bóng ngay trên đầu cầu thủ tấn công của HAGL, nhằm hạn chế sự nguy hiểm của các cầu thủ thuộc đội bóng phố núi, trong các pha không chiến.

Thiếu cầu thủ giữ nhịp

Lời cảnh báo tiếp theo cho HAGL đó là khi phương án tấn công chính của họ bị vô hiệu hóa, đội bóng phố núi thiếu phương án phụ. Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ HAGL không tốt, khiến cho họ rất ít khi gây khó dễ cho đối phương ở những tình huống phối hợp trên mặt sân. Thế nên, khi các phương án tấn công bóng bổng bị bắt bài, HAGL hầu như thiếu các phương án khoan thủng hàng thủ đối phương bằng bóng sệt.

HAGL và lời cảnh báo đắt giá, xin đừng ‘dành cả mùa giải để lo trụ hạng’ - Ảnh 2.

Đội bóng phố núi thiếu cầu thủ giỏi cầm trịch

Ảnh: Minh Trần

Ngoài ra, HAGL hiện thiếu người cầm trịch ở trục giữa, giữ nhịp cho toàn đội, giống như vai trò của Trần Minh Vương trước đây. Thật ra khi HAGL bị dẫn trước 1 bàn ở cuối hiệp 1, họ vẫn còn nguyên cả hiệp 2 để gỡ hòa, thậm chí ngược dòng giành chiến thắng trước CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì chơi từ tốn, tìm kiếm cơ hội ghi bàn, các cầu thủ HAGL lại nôn nóng đẩy đội hình lên cao, rồi sơ hở hàng thủ. Chính điều này giúp đối thủ dễ dàng hơn trong việc tìm thấy khoảng trống ở hàng thủ HAGL, khi đối thủ phản công.

Đấy là cách mà CLB TP.HCM ghi thêm 2 bàn ở cuối trận, khiến HAGL nhận trận thua đậm 0-3. Dù sao, thất bại này là lời cảnh báo kịp lúc cho HAGL, giúp họ tỉnh táo hơn, có sự điều chỉnh tốt hơn ở giai đoạn tiếp theo của V-League 2025-2026. HAGL đã thấy được những điểm yếu của chính mình, điều quan trọng là họ sẽ khắc phục những điểm yếu này như thế nào, tránh để đối phương tiếp tục khoét vào những nhược điểm của họ ở các vòng đấu tới!

