Hà Nội thua đau vẫn chắc ngôi á quân, Thể Công Viettel và đội CAHN đua tranh quyết liệt HCĐ

Cạnh tranh quyết liệt tấm HCĐ V-League 2024-2025

Hôm nay (15.6) diễn ra vòng 25 cũng là vòng đấu áp chót của V-League 2024-2025. Trong đó 2 cặp đấu giữa đội Hà Nội với Thể Công Viettel, CLB Thanh Hóa với đội Công an Hà Nội (CAHN) trở nên "nóng bỏng" với cuộc đua tranh hạng ba giữa đội Thể Công Viettel (38 điểm) với đội CAHN (39 điểm).

Niềm vui của Pedro Henrique khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thể Công Viettel trước CLB Hà Nội ở vòng 25 V-League ẢNH: MINH HOÀNG

Trận "derby thủ đô" trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội với Thể Công Viettel diễn ra gay cấn, hấp dẫn. CLB Hà Nội tung ra sân đội hình mạnh nhất với Văn Quyết, Hai Long, Duy Mạnh, Tuấn Hải... hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để nuôi hi vọng cạnh tranh vô địch với CLB Nam Định hay ít ra cũng khẳng định sức mạnh của đội đang xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Thể Công Viettel cũng dốc toàn lực, quyết đấu để cạnh tranh hạng ba với đội CAHN.

Highlight CLB Hà Nội 1-2 CLB Thể Công Viettel: Chấp nhận ngôi á quân chung cuộc | Vòng 26 V-League 2024-2025

Nỗ lực của các cầu thủ Thể Công Viettel được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Henrique ở phút 35. Từ pha phản công nhanh, Khuất Văn Khang là người kiến tạo để Pedro Henrique tăng tốc đuổi kịp bóng và tung cú sút cực mạnh ở góc hẹp làm tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn. Các cầu thủ đội Công an Hà Nội nỗ lực tấn công mạnh mẽ để tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công mà còn nhận thêm bàn thua ở phút 84 của Lê Quốc Nhật Nam. Bàn thắng của Luka ở phút 90+3 chỉ giúp CLB Hà Nội rút ngắn tỷ số còn 1-2, chấp nhận "trắng tay" trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó 3 điểm có được trước đối thủ sừng sỏ giúp CLB Thể Công Viettel tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh hạng ba với CLB CAHN.

Đội Công an Hà Nội giữ vững hạng ba sau vòng 25 V-League 2024-2025 ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

CLB CAHN thắng áp đảo Thanh Hóa

Ở trận cùng giờ trên sân Thanh Hóa, CLB CAHN tỏ rõ tham vọng giành hạng ba khi nhập cuộc đầy mạnh mẽ, tạo cách biệt 2 bàn trước chủ nhà Thanh Hóa ngay trong hiệp 1. Nguyễn Quang Hải mở tỷ số trận đấu còn Lê Văn Đô nâng tỷ số lên 2-0 giúp đội Công an Hà Nội khởi đầu đầy suôn sẻ. Để giữ quyền tự quyết tấm HCĐ ở V-League 2024-2025, các cầu thủ Công an Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng ở hiệp 2 do công của Alan, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 4-1, bảo vệ thành công vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu.

Như vậy cuộc đua giành hạng ba giữa đội Công an Hà Nội với đội Thể Công Viettel vẫn còn "nóng bỏng" cho đến hết vòng đấu cuối khi cách biệt vẫn chỉ 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra ngày 22.6, đội Công an Hà Nội gặp Hải Phòng còn đội Thể Công Viettel gặp CLB TP.HCM.

