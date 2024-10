Lịch thi đấu V-League mới nhất: Văn Quyết quyết đưa CLB Hà Nội lên đỉnh

Ngày 19.10, vòng 4 V-League 2024-2025 sẽ diễn ra 2 trận đấu muộn giữa CLB Hà Nội với đội Công an Hà Nội, CLB Nam Định với đội SLNA. Trong đó Văn Quyết cùng CLB Hà Nội có cơ hội lên đỉnh nếu giành chiến thắng trước cựu vô địch Công an Hà Nội.

Văn Quyết hứa hẹn thăng hoa cùng CLB Hà Nội ở V-League 2024-2025 ẢNH: VPF

Cuộc đại chiến giữa CLB Hà Nội với đội Công an Hà Nội diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy. CLB Hà Nội hiện có 6 điểm, nếu thắng đội Công an Hà Nội sẽ vươn lên cùng 9 điểm với đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Thanh Hóa. Trong khi đó đội Công an Hà Nội đang có 4 điểm cần chiến thắng để cải thiện vị trí.

Đình Bắc cùng đội Công an Hà Nội sẵn sàng cho trận đấu muộn vòng 4 V-League 2024-2025 với CLB Hà Nội ẢNH: VPF

Sau khi nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, giờ đây Văn Quyết dồn tâm huyết cho CLB Hà Nội trong cuộc đua ở V-League. Anh cùng dàn tuyển thủ Thành Chung, Hùng Dũng đối đầu với đội Công an Hà Nội cũng sở hữu nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Đình Bắc, Văn Thanh, Nguyễn Filip. Trận đấu vì thế hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng chất lượng cùng diễn biến hấp dẫn, kịch tính.

Văn Toàn cùng CLB Nam Định hứa hẹn có chiến thắng bùng nổ trước SLNA ở trận đấu muộn vòng 4 V-League 2024-2025 ẢNH: VPF

Ở trận còn lại diễn ra lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường, đội đương kim vô địch Nam Định (4 điểm, hạng 8) quyết tâm giành trọn 3 điểm trước SLNA (2 điểm, hạng 12) để trở lại cuộc đua vào tốp đầu bảng xếp hạng. Việc tiền đạo tài năng Rafaelson nhập tịch thành công, người hâm mộ bóng đá thành Nam cũng như cả nước làm quen với cái tên mới của anh là Nguyễn Xuân Son. Anh cùng Văn Toàn, Hendrio, Tuấn Anh hứa hẹn giúp CLB Nam Định lấy lại vị thế của nhà đương kim vô địch. Nếu phát huy được sức mạnh ở từng vị trí, CLB Nam Định được dự báo không khó đánh bại SLNA vốn không có chuyển biến tích cực về con người lẫn lối chơi ở mùa giải năm nay.

